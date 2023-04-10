¡Ú²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¡ÛºÊ¤¬°ì½Ö¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á·ãÅÜ¤¹¤ë¡ÄÉ×¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊÃÏÍë¥ï¡¼¥É¡× ¸ý¤ÏºÒ¤¤¤Î¸µ
¡Ö¤½¤ì¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡½¡½É×¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤ËÅÜ¤ê¡¢¤¢¤¤ì¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ×¤ÎÂ¦¤À¤±¤Ç¡¢ºÊ¤¿¤Á¤«¤é¸«¤ì¤Ð´°Á´¤Ë¡ÖÃÏÍë¥ï¡¼¥É¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ§¤ó¤À¤éºÇ¸å¡¢É¬¤ºÇúÈ¯µé¤ÎÉ×ÉØ´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÃÏÍë¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç3Ëü6000·ï°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢É×¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤¬°ì½Ö¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¿´¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡Ä¡Ä
¢£ÃÏÍë¥ï¡¼¥É¤½¤Î1¡§¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×
ºù°æÎ¼¤µ¤ó¡Ê29ºÐ¡¦²¾Ì¾¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¾Î¥¤¥¯¥á¥ó¤ÎÎ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°éµÙÃæ¤ÎºÊ¤È°ì½ï¤Ë¸½ºß»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤òËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤ÎÌòÌÜ¡£²ñ¼Ò¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÍáÁå¤Ë¤ªÅò¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡×
¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤é¤·¤¯Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ëÎ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢ºÊ¤¬°é»ù¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÈè¤ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢ËèÆü¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀèÆü¤â¡¢ºÊ¤¬ÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ø¥ª¥ì¤â¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤·õËë¤Ç¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£ÊÌ¤ÎÆü¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ë¡Ø¼êÅÁ¤¦É¬Í×¤¢¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤â¡¢¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¤ÈÉÝ¤¤´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ºÊ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
Photo by iStock
¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«¡¢¿ÆÀÚ¤½¤¦¤ÊÉ×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ëºÊ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¼êÅÁ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö°ìÊý¤¬¥á¥¤¥ó¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤¬¥µ¥ÖÅª¤Ê°·¤¤¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È»²²Ã¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤à¤â¤Î¡£ºÊ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à¤Î¤âÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¡¢É×¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¾Ã¶ËÅª¤ÊÂÖÅÙ¤¬µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤Ï¥ª¥ì¤¬¤¿¤¿¤ó¤Ç¤ª¤¯¤è¡×¤È¸À¤¦¤«¡¢¡ÖÁÝ½üµ¡¡¢¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¹¤Ç¤Ëºî¶È¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºÊ¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¼«¾Î¥¤¥¯¥á¥ó¡×¤âºÊ¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃÏÍë¥ï¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¥¤¥¯¥á¥ó¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâ¿´¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á
¢£ÃÏÍë¥ï¡¼¥É¤½¤Î2¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×
À¾Ìî·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡¦²¾Ì¾¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢2ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤È4Ç¯Á°¤Ë·ëº§¡£3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤âËÍ¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÎËèÆü¤Ç¤¹¡×
ÀèÆü¡¢»Ò¤É¤â¤òºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤Î²È¤ËÍÂ¤±¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤ÇµÙÆü¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤ÊºÊ¤¬¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£ÈÕ¡¢²¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡¡µ×¡¹¤Ë³°¿©¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤½¤ì¤È¤â»ä¤¬²¿¤«¤Ä¤¯¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿·òÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢µÞ¤ËÌÛ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏºÊ¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Photo by iStock
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤ÊºÊ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°é»ù¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆÉ×¤ÈÆó¿Í¤ÇÂç¿Í¤Î¿©»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê»þ´Ö¤Î¤Ï¤º¡£É×¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÊ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ï¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿É¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ëÆó¿Í¤Î¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÃÏÍë¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÊÔµ»ö¡ØºÊ¤¬°ì½Ö¤Ç·ãÅÜ¤¹¤ë¡¢É×¤¿¤Á¤Î¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤ÃÏÍë¥ï¡¼¥É¡×¡ÄÌµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ù¤Ç°ú¤Â³¤¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£