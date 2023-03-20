¡Öà»Ò°é¤Æá¤Èà»£±Æá¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö°úÂà´íµ¡¡×¤Î¿¿¼Â
Âè46²ó¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬±Ç²è¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤È»£±Æ¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Çà½÷Í¥°úÂà¤Î´íµ¡á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÆ£¤¬ºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Ìî·¼°ìÏº¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ëµ´ºÍ¡¦ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Õ¥©¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖàºÇÍ¥½¨¾ÞáÈ¯É½Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿·¦ÅÄÀµ¹§¤«¤é¡Ø»³Íü¤ÎÊý¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤¬à»Ò¶¡¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯á¤Ã¤ÆÆÃµÞÎó¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¼ç±é¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤«¤é¡Ø¡Ê°ÂÆ£¤¬¡Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç°úÂà¤·¤è¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âË½Ïª¤µ¤ì¡¢¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢°ÂÆ£¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ø¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¥Ö¥Ã¥¡¼¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¤«¤é¥Ð¥é¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¤·¤«¤·¡Ø¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤â¡¢»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤â»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ÎÂ¾¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤Î±Ç²è¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤¿°ÂÆ£±é¤¸¤ëÃ«¸ýÎ¤»Þ¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂçÍ´¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆºÆº§¡£¿·¤¿¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿»Ò¶¡¤È£´¿Í¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢É×¤¬»àË´¡£
Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢°¦¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬ÂçÍ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¤»Þ¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î¾ë¸Í¾ÏÎÉ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¶¦¤ËÂçÍ´¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿à¤¢¤ëÃËá¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤Î±Ç²è¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°ÂÆ£¤Ï»£±Æ½éÆü¡¢±Ç²èËÁÆ¬¤ÎÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¡£Î¤»Þ¤¬¥Ú¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÝ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ØOK¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤¬°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ØËÜÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£³Æü´Ö¤¯¤é¤¤º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¤ÈÅö»þ¤Î¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡Ç15Ç¯¡ØÉ´±ß¤ÎÎø¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡Ç18Ç¯¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡£Øá°Í·¿¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Èà½÷¤Î±éµ»¤ËÀÐÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÎ¤»Þ¤¬ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿ÀÐÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç°ÂÆ£¤¬Ì¥¤»¤¿àµã¤¤Î±éµ»á¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â·ã¾Þ¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë¡¢àµã¤¤Î±éµ»á¤È¤â°ã¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ÂÆ£¼«¿È¤â»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢àÀÐÀî´ÆÆÄ¤ËÉé¤±¤¿á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤·¤«¤·°ÂÆ£¤Îà½÷Í¥°úÂà¤Î´íµ¡á¤Ï¡¢¤Þ¤Àµî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°ÂÆ£¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà»Ò°é¤Æá¤Èà»£±Æá¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¿Ê¬¡¢»£±Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï»ä¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇº¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢²ÈÂ²¤Ç²ñµÄ¤·¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Âç¹¥¤¤Ê¸½¾ì¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç²è¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¼ø¾Þ¼°¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¥Æ¥ì¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤â¹æµã¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿°ÂÆ£¤ËÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¡Øº£¤âÆñ¤·¤¤¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ØÁ´Á³ÌµÍý¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤§¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥Þ¤«¤é¶¦´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
£³·î12Æü¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤â°ÂÆ£¤¬Ì±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÌ±Êü½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿°ÂÆ£¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤»¤Æà¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼á¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÂÆ£¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢²ÆÈÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢»°±ºÆ©»Ò¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¤ä¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢ÀõÌîÃé¿®¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£¤â¤·°ÂÆ£¤¬¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¥¯¡¼¥ë¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¼ø¾Þ¼°¤ÎÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢à°úÂà¤Î´íµ¡á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡£É×¤Ç¤¢¤ëÊÁËÜÍ¤¤ÏÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î½ÅÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¤â¤·¤½¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢°ÂÆ£¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÂ»¼º¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡½¡½¡£
Ê¸¡§Åç±¦¶á¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡¦±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÊóÆ»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦·Ï¤Î½ñÀÒ¤â´ë²è½ÐÈÇ¡¢Â¿¿ô¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¤¦¤Á¤ËÎò»Ë¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¡¢¶áÇ¯¡Ø²È¹¯¤Ï´Ø¥±¸¶¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø°ÛÊ¹ ÅÌÁ³Áð¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤â½ÐÈÇÃæ