食事制限によるダイエットでは好きな物を口にできずイライラすることもあるが、それは犬も同じなのか。このほどアメリカのある家庭で飼われている犬が、ダイエット決行から1週間ほどたったある日、調理用のナイフをくわえて飼い主を威嚇し、家中を走り回る騒ぎを起こしたという。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えている。

米ロサンゼルス在住のマリア・デ・ラ・ロサさん(Maria De La Rosa)が先月23日に撮影した、彼女の母親が飼っている“フェンディ(Fendi)”という名前のメスのイングリッシュ・ブルドッグの動画が注目を集めている。

動画には刃渡り15センチ以上はあると見られる調理用ナイフの柄をくわえたまま、家中を走り回るフェンディの姿があった。マリアさんはフェンディに何度も「(ナイフを)放しなさい!」と訴えて取り上げようとするものの、フェンディは威嚇するように唸り声をあげて全く耳を貸す様子がなかった。

そんなフェンディにマリアさんは根気強くなだめすかしたり、おやつを見せるなどしてナイフを取り上げようとした。そして最終的におやつに気を取られたフェンディが口からナイフを放し、その隙にマリアさんはナイフを取り上げることに成功した。

動画には「フェンディがダイエットを始めてから1週間経つけど、まだすんなり受け入れられないようです」とキャプションがあり、まるでフェンディがダイエットでイライラしたためにナイフを振り回しているようにも見えた。TikTokに投稿した動画はこれまでに1100万回以上も視聴され、このような声が寄せられた。

「なんてカオスな映像なんだ!」

「こんなに恐ろしさと面白さが相まった動画は初めてかも。」

「あなたの愛犬はまさにホラー映画『チャイルド・プレイ』の“チャッキー”の犬版だ!」

「うちの犬も最近同じことをして、私になかなかナイフを渡してくれなかったからパニクったわ(泣)。」

今回の動画でかなりの暴君ぶりを見せたフェンディだが、マリアさんはフェンディについてこのように語っている。

「フェンディは“小さな人”みたいで、普段は行儀も良くて、こんな行動は今まで一度もしたことないんですよ。」

今回のようにナイフに異様な執着を見せるのは何もフェンディだけではないようだ。昨年9月にオハイオ州のある家庭で飼われている犬も、散歩中に拾ったナイフをくわえて決して放そうとしなかったそうだ。当時撮影された動画には飼い主の男性が何度も「相棒、それを捨てるんだ」と訴えるも、その声からはかなり動揺していることがうかがえ、動画を見た一部の人は笑いが止まらなかったようだ。

画像は『Dela 2023年2月25日付TikTok「She’s been on a diet for a week, and isn’t taking it lightly」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)