今夜放送『CDTVライブ！』タイムテーブル発表 OPはキンプリ＆なにわ男子 Snow Manは前半に2曲
TBS系できょう19日に放送される『CDTVライブ！ライブ！クリスマス4時間SP』（後7：00〜後10：57）のタイムテーブルが発表された。4時間生放送のオープニングは、King ＆ Prince、なにわ男子のクリスマスソングで幕を開ける。
【写真】今夜放送『CDTV ライブ！』出演アーティスト写真まとめ
■『CDTVライブ！ライブ！クリスマス4時間SP』タイムテーブル
▼午後7時台
（1時間ごと、企画ごとの掲載順は50音順、以下同）
【オープニング】
King & Prince「君とメリークリスマス〜Lovin’ you」
なにわ男子「#MerryChristmas」
Snow Man「JUICY」
SEKAI NO OWARI「Habit」
乃木坂46「ここにはないもの」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
【出張ライブ！ライブ！】
Tani Yuuki「もう一度」
優里「ドライフラワー」
Little Glee Monster「クリスマスの名曲スペシャルカバー」
▼午後8時台
SixTONES「Boom-Pow-Wow! 〜CDTV Special ver.〜」
Snow Man「オレンジkiss」
SEKAI NO OWARI「silent」
DA PUMP「Feelin’ Good 〜It’s PARADISE〜」「U.S.A.」
なにわ男子「The Answer」
Hey! Say! JUMP「Fate or Destiny」
星野源「喜劇」「異世界混合大舞踏会」
Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
【出張ライブ！ライブ！】
AKB48「元カレです」
水曜日のカンパネラ「エジソン - From THE FIRST TAKE」
優里「クリスマスイブ」
▼午後9時台
ウタ from ウタワールド「新時代」「私は最強」「風のゆくえ」
Official髭男dism「ミックスナッツ」「Subtitle」
Kis-My-Ft2「想花」
King & Prince「ツキヨミ」
back number「ヒロイン」「怪盗」「アイラブユー」
福山雅治「家族になろうよ」「妖」
【名曲ライブ！ライブ！】
宮本浩次「飾りじゃないのよ 涙は」
▼午後10時台
INI「SPECTRA」
Uru「それを愛と呼ぶなら」「そばにいるよ」
&TEAM「Scent of you」
JO1「SuperCali」
8LOOM「君の花になる」