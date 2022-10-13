ÃæÂ¼¶Ì½ï¡Ö¿¼Ìë×Ñ×Ë¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¡×¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¡¡¿ÆÂ²¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³·³»ñ¶â¤ò¤½¤Ã¤Èº¹¤·Æþ¤ì
¡Ôº£¤Ï¼«Ê¬¤Î»ö¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ï»ä¤Î1ÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡Õ¡£º£Ç¯6·î¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯65¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤ËSNS¤Ë¶á¶·¤òÄÖ¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÃæÂ¼¶Ì½ï¡Ê83ºÍ¡Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ò»×¤¤Çº¤àÈà½÷¤Ï¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ë¼ä¤·¤µ¤òÏ³¤é¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÄüÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¿¼Ìë¤Î¡È×Ñ×Ë¡É¡£¶Ì½ï¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡7·î²¼½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡£¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤½»Âð³¹¤òÈ±¤ÎÄ¹¤¤¹âÎð½÷À¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Â¸µ¤ò¸«¤ë¤È¥µ¥ó¥À¥ë¤òÊÒÊý¤·¤«Íú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃæÂ¼¶Ì½ï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¸òÈÖ¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡È×Ñ×Ë¡É¸½¾ì¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8·îÃæ½Ü¤Ë¤âÆ±¤¸½»Ì±¤¬¿¿ÌëÃæ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤¯¶Ì½ï¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸áÁ°3»þ²á¤®¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤«¤é¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÎÏ©ÃÏ¤òÍçÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ¸òÈÖ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¤ªÉÕ¤¤Î¤«¤¿¤¬°ì½ï¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¶á¤¯¤ËÍê¤ì¤ë¤«¤¿¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¸Î¡¦¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÇÈßÑËü¾æ¤ÎÈ¾À¸¤òÊâ¤ß¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¶Ì½ï¡£Èà½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶á¶·¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·»Ï¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤â¾®¤µ¤ÊÊª·ï¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï·î¤Ë1ÅÙ¡¢ÃÏÊý¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ëYouTube¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¤Ë¶¦±é¼Ô¤òº¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤ËÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ø¼ä¤·¤¤¡Ù¤È¼å²»¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤âÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶Ì½ï¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤ÇÄ¹½÷¤ÎA¤µ¤ó¡Ê59ºÍ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤Î³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÉô²°¤ò°ú¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ø°ìÍñÀÊìÌ¼¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÃç¤Î¤è¤¤¿Æ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¡ÈÀä±ï¡É¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ì½ï¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¿Æ»ÒÃÇÀä¤Î°ì°ø¤Ï2019Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎòîÎ¶¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯55¡Ë¤¬µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¤â´Ç¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ÉÆÈ»à¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÂÚºßÀè¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¶Ì½ï¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö½é¡¢¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÈA¤µ¤ó¤Ï»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏòîÎ¶¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë2Ç¯Á°¤Ë¡¢¶Ì½ï¤µ¤ó¤«¤é´ªÅö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂ©»Ò¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¿¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤º¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¤â´Ø·¸¼Ô¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤¢¤Î»Ò¤ÏÆÈ¤êÎ©¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬2017Ç¯º¢¡£²ÈÂ²¤ËÍê¤é¤º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°Äï¤òÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ë±ç½õ¤ÎºÆ³«¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¬¡¢¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿14Ëç¡ÛÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÏ©¾å¤òÊâ¤¯ÃæÂ¼¶Ì½ï¡£Â¾¡¢È¿ÂÐ¤ò¸þ¤¯»Ñ¡¢¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¤ÎÉþ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡¶Ì½ï¤ÏA¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎB¤µ¤ó¤È¡ÈºÆº§¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë°ìÅÙ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÇÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¤Ï¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÎËã¿ýÃç´Ö¤Ç¡¢¸µ±¿Å¾¼ê¤ÎB¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆº§¸å¡¢B¤µ¤ó¤¬¾¡¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë±üÂ¼À«¤òÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê±üÂ¼²È¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡ÖÂçËã¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡×
¡¡Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÆüÏ¡½¡¤Î¸ÅÑë¡¢Ï¡¾è»û¡£¡ØºÂÆ¬»Ô¡Ù¤ä¡ØÊ¼Ââ¤ä¤¯¤¶¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¾¡¿·ÂÀÏº¤ÎÊè¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖòîÎ¶¤µ¤ó¤È¾¡¤µ¤ó¤Î·»¤Î¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯62¡Ë¤âÆ±¤¸Êè¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2003Ç¯¤Î¼·²ó´÷¤Ë¤Ï¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÈA¤µ¤ó¡¢òîÎ¶¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏA¤µ¤ó¤È¶Ì½ï¤µ¤ó¤¬ÊÌ¡¹¤Ç¤ª»²¤ê¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±üÂ¼²È¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¶Ì½ï¤Ï1939Ç¯¡¢µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥2ÂåÌÜÃæÂ¼òî¼£Ïº¡£°ìºòÇ¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿»ÍÂåÌÜºäÅÄÆ£½½Ïº¤Ï¼Â¤Î·»¤Ç¡¢¤½¤ÎºÊ¤ÎÀðÀé·Ê¤ÏµÁÍý¤Î»Ð¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é½÷Í¥¤ò»ÖË¾¤·¡¢10ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»ÔÀîÍëÂ¢¤ä»³ËÜÉÙ»Î»Ò¤ò»Ù¤¨¤ëÏÆÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢±Ç²è¡ØÉÔÃÎ²Ð¸¡¹»¡Ù¡Ê1960Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¡¤µ¤ó¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¾Ìç°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Î¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¤â²È»ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¤µ¤ó¤Ï¤Ù¤¿¹û¤ì¤Ç·ëº§Á°Äó¤Ç¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾¡¤µ¤ó¤ÎÉã¤ÏÄ¹±´»°Ì£Àþ¤ÎÂç²È¡¦µÏ²°¾¡Åì¼£¡£¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¡¤µ¤ó¤â19ºÍ¤Î¼ã¤µ¤ÇÆóÂåÌÜµÏ²°¾¡´Ý¤ò½±Ì¾¤·¤¿Å·ºÍÁÕ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÌò¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¶äËë¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤Ï1962Ç¯¡£ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿Ï²ÈñÊÊ¤ÈÉã¿Æ¾ù¤ê¤Î½÷Æ»³Ú¤Ç¡¢·ëº§À¸³è¤Ï¤Ï¤¸¤á¤«¤éÇÈÍð´Þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¶Ì½ï¤µ¤ó¤âÉé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¯¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¡¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸À¤¤Éé¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¡¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡Éâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë²È²°Éß¤ò¼è¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¤¿¶Ì½ï¤¬Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤ËòîÎ¶¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¾¡¤µ¤ó¤Ï²È¤Ë´ó¤ê¤Ä¤«¤º¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÁ´Æü¶õ¥Û¥Æ¥ë¤òÄê½É¤Ë¤·¤Æ½÷À¤òÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë¾¡¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¼«ÅÁ¤Ç18ºÍ¤Î¤È¤¤Ë¤â¤¦¤±¤¿¡Ø±£¤·»Ò¡Ù¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÏÊüÆ¢»°Ëæ¤ÎÉ×¤Ë¤¢¤¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÌÛ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾¡¤µ¤ó¤¬¼«¤éÀßÎ©¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¾¡¥×¥í¡×¤¬Ìó12²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ÆÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤Ï1981Ç¯¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍâÇ¯¡¢A¤µ¤ó¤ÈòîÎ¶¤µ¤ó¤¬ÂçËã¤ÎÌ©Çä¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ï¡Øºá¤ÏÁþ¤¤¤¬¡¢»Ò¶¡¤ÏÁþ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¿Æ¿´¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ø»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËìÔÂô¤ò¤µ¤»¤Æ´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶Ì½ï¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡1990Ç¯¤Ë¤Ï¾¡¤µ¤ó¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤ò¥Ï¥ï¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬ÆüËÜÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£
¡Ö¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ï¤Î¤Á¤Ë¶õ¹Á¤ÎÀÇ´Ø¤Ç¡ØÂçËã¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡Ù¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸À¤¦¤Û¤É¿á¤Ã¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï²ÈÂ²¤¬Á´°÷¡¢·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ãÌó¶â¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¶Ì½ï¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶Ì½ï¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¾¡¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï14²¯±ß¤Î¼Ú¶â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶Ì½ï¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤ËÆ¬¤ò²¼¤²Â³¤±¡¢¼«¸ÊÇË»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«ÎÏ¤Ç´°ºÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ËÍè¤¿°¦¿Í¤ò¸«¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÎø¿Í¡¢¤¤ì¤¤¤Ç¤Ã¤·¤ã¤í¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¾¡¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡Ø¥º¥ë¤¤¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶Ì½ï¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¶Ì½ï¤Ï¾¡¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¶ìÏ«¤ÏÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¼ç¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¢¤ì¤¬¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Õ¡Ê¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×2021Ç¯12·î14Æü¹æ¡Ë
¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¤¤Þ¡¢¶Ì½ï¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¿ÍÊª¤Ï¾¡¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤À¤Ã¤¿¾¾Ê¿·ò¡Ê68ºÍ¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤â¶Ì½ï¤µ¤ó¤ò¡Ø±ü¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢»Å»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿òîÎ¶¤µ¤ó¤ò¼«Ê¬¤ÎÉñÂæ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÏÇ¯¤Ë¿ô²ó¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î12·î¤Ë¤Ï2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶Ì½ï¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ÏÇ¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎYouTube¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¤È¤¤Î¶Ì½ï¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢âßïË¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Âð¤Ë¤³¤â¤ê¤¤ê¤Ç¡¢ºÇ¶á°ìµ¤¤ËÏ·¤±¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏA¤µ¤óÉ×ÉØ¤â¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢ÉÑÈË¤Ë¶Ì½ï¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î·³»ñ¶â¤ä¤¿¤Ð¤³Âå¤È¤·¤Æ°ìËü±ß»¥¤ò¿ôËç¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¼þ°Ï¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Õº¢¤«¤é¼åµ¤¤ÊÈ¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£º£Ç¯6·î¡¢ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯89¡Ë¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¾¡¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¶Ì½ï¤Ï¼å¡¹¤·¤¤À¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó³§¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤â¤¢¤È¡¢3Ç¯¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°½Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ô3Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ý¥Ã¥¯¥êÀÂ¤±¤¿¤éËÜË¾¤Ç¤¹¡Õ¤È¸ì¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼3Ç¯¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Ø¥Ü¥±¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤òÊÄ¸ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢µ²±ÎÏ¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤âÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ÏÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤é¡Ù¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿º£²Æ¤Î¡È×Ñ×Ë¡ÉÁûÆ°¡£¶Ì½ï¤Ïº£¸å¤â¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£10·î¾å½Ü¡¢¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¶Ì½ï¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¨¡¨¡ºÇ¶á°ú¤Ã±Û¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¨¡¨¡A¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤ò¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡À¸ÊÖ»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ì½ï¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡ÌëÃæ¤Ë³°½Ð¤·¤Æ·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±³¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¡×
¡¡¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤¦²óÅú¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍçÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸òÈÖ¤Î·ï¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿·Ù´±¤Î¤«¤¿¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼¶Ì½ï¤Ï¸½¾õ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ä¾·â¤ÎÁ°Æü¡¢¶Ì½ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤ëÌ¼É×ÉØ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤º¡¢Éô²°¤ò¸«¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÃ¯¤â¤¬¶Ì½ï¤Î¸½¾õ¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÀã²ò¤±¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2022Ç¯10·î27Æü¹æ