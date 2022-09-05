°ì¸ÍÅ¾Çä¤·¤¿¤À¤±¤ÇÍø±×5²¯±ß¡ÄÆüËÜ¤Î"³°»ñ·Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à"¤òÇã¤¤µù¤ëÉÙÍµÁØ¤ÎÄì¤Ê¤·"Ï£¶âÍß"
¢£Î®ÄÌ»Ô¾ì¤Ç15²¯±ß¤ÎÊª·ï¤¬ÇäÇã¤µ¤ì¤ë
¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤ò½êÍ¤·¡¢¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤ÏÂß¤·½Ð¤¹¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡×¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÆâ¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2016Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹µþÅÔ¡×¡£¥Û¥Æ¥ëÅï¤È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Åï¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ë¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Åï¤ÎÁí¸Í¿ô¤Ï57¸Í¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÂõµ¡¤¬È÷¤¨¤Æ¤¢¤ê¡¢Åö»þ4²¯±ßÂæ¡Á10²¯±ßÂæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¹âµéÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢2¥Ù¥Ã¥È¥ë¡¼¥à151Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤ÎÉô²°¤¬15²¯±ß¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
µþÅÔ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ë¥»¥³¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¤ÎPCCW¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼ê³Ý¤±2020Ç¯1·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥Ë¥»¥³HANAZONO¡×¤â¥Û¥Æ¥ëÅï¤È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Åï¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Åï¤ÎÊ¬¾ù¸Í¿ô¤Ï113¼¼¡£
½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ÀìÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Ìó1²¯8000Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Ìó72Ê¿ÊÆ¤ÎÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤ÎÉô²°¤Î¾ì¹ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëºÇ¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤À¡£¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï10²¯±ß°Ê¾å¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤ËÌÌ¤·¤¿Éô²°¤Ç¤Ï14²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¹â³ÛÊª·ï¤â´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÉÙÍµÁØ¸ÂÄê¤Î¤¿¤áÌÇÂ¿¤ËÇäµÑÊª·ï¤¬¡ÖÉ½¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åö½éÈÎÇä²Á³Ê°Ê¾å¤Î¹âÃÍ¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥Ë¥»¥³¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÏÌó380Åï¡Ê¶æÃÎ°ÂÄ®¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤âÂ³¡¹¤È¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ö¥Þ¥Æ¥£¥¨¥Ë¥»¥³¡×¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥¤¥ó¡¦¥¹¥¡¼¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤ÊµÒ¼¼¤Ï35¼¼¡£ÍÓÄý»³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë5¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥àÌó400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï14²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2023Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆþµï²ÄÇ½Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥»¥³¤Ç¤Î¶½Î´¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¥ë¥¹¥Ä¤äÉÙÎÉÌî¡¢ËÜ½£¤Ç¤ÏÇòÇÏ¤äÈ¢º¬ÀçÀÐ¸¶¡¢²Æì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐ³ÀÅç¤äµÜ¸ÅÅç¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤¬·×²è¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤È¤Ï
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ï¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´°À®Á°¤«¤é¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¤¬Éô²°¤´¤È¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤Þ¤¿¤ÏÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ìÉô²°¤Î½êÍ¸¢¤ò¹ØÆþ¤·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊÌÅÓ¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤È´ÉÍý·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢°ìÈÌµÒ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤·¡¢·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿½ÉÇñÎÁ¶â¤òµÒ¼¼¥ì¥ó¥¿¥ë¼ýÆþ¡Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡Ë¤È¤·¤ÆÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µÒ¼¼¥ì¥ó¥¿¥ë¶â³Û¤¬100¡ó¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÂ¥¿ÊÈñÍÑ¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥í¥°¥é¥à´ÉÍýÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì80¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢80¡ó¤Î¤¦¤Á½ô·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿30¡Á40¡óÄøÅÙ¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î¼Â¼Á½ÉÇñ¥ì¥ó¥¿¥ë¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÇñ10Ëü±ß¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìó4Ëü±ß¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ê¸µ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎÃ±²Á¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡Ê¤½¤ÎÊ¬¡¢ÉÔÆ°»ºÈÎÇä²Á³Ê¤â¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡Ë¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌµÒ¤Ë¤è¤ë½ÉÇñÍøÍÑ´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼Â¼Á½ÉÇñ¥ì¥ó¥¿¥ë¼ýÆþ¤ÏÁý¤¨¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¼«¸ÊÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âß¤·½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡Ä¡Ä
¤Ê¤ª¡¢½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¼«¸ÊÊÝÍ¤¹¤ëÉô²°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²÷Å¬¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬»äÊª¤òÂàÈò¤µ¤»¤ë¸°ÉÕ¤¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÀìÍÑ¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»äÊª¤òÃÖ¤±¤Ê¤¤¡ÊÃÖ¤¤¤Æ¤âÅðÆñ¤äÂ»½ý¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤òÂ¾¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÂ¿¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÍøÍÑ¤ò´ðËÜÅª¤ËÁÛÄê¤»¤º¡¢Âß¤·½Ð¤·¤Î¤ß¤Î½ã¿è¤ÊÅê»ñ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏµÕ¤Ë¡¢Âß¤·½Ð¤·¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤òµá¤á¤º¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î½êÍ¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤òÉÔÆ°»ºÅê»ñ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥»¥³¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬²¡¤·´ó¤»²ÔÆ¯Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ç¤â¡¢¼Â¼Á1¡Á3¡óÄøÅÙ¤À¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤Ê¤É¤Ç¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¸þ¤±ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤Ï³µ¤Í¼Â¼Á3¡Á5¡óÄøÅÙ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤½¤ìÄøÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ß¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¾ò·ï¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³¤³°ÉÔÆ°»º¤ÎÅê»ñÍø²ó¤ê¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¿ý¤ÎÎÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£
¢£¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤¬ÁÀ¤¨¤ë
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬ÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
ËÁÆ¬¤ÎµþÅÔ¤ä¥Ë¥»¥³¤Î»öÎã¤Ç¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê³°»ñ·Ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È´õ¾¯À¤ÈÍøÊØÀ¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÏÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇäÅö½é¤Î²Á³Ê¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¡¦Åê»ñ²È¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤À¡£Ã±½ã¤ÊÏÃ¡¢1¼¼1²¯±ß¤ÎÊª·ï¤¬¡¢ÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤ì¤ÐÀÇ°ú¤¸å¤Ç¤âÁê±þ¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤»ÅÁÈ¤ß
¤â¤È¤â¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ï¡¢³¤³°¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤Åê»ñ¼êË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Î¹âµé·ÐºÑ»æFinancial Times¤ÎWeekendÈÇ¤ÎHouse&Home¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥â¥Ê¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¤½£¤äÃÏÃæ³¤¤ä¥«¥ê¥Ö³¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î¹¹ð¤¬¡¢¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµéÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¹âµéÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¿å½à¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÌÁñ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Å¡Âð¤ÎÊª·ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢WebÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ä·Ú°æÂô¤ä°ËÆ¦¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÊÌÁñÊª·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤äÄ®²È¡¢¸ÅÌ±²È¤Ê¤É¤ÎÊª·ï¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ï¥ï¥¤¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÉÙÍµÁØ¤â¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥àÅê»ñ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¿·µ¬Êª·ï¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²Ú¶£¤Ê¤É³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸ÍøÍÑ¤ò´Þ¤à¡¢¼óÅÔ·÷¤ä°ìÉô´ØÀ¾·÷¤ÎÆüËÜ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î¹ØÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ï¥ï¥¤¤ä²¤½£¤Ê¤É³¤³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ä°Â¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÉÔÆ°»º¤è¤ê¤âÀ®Ä¹À¤¬¤¢¤ë¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢³°»ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤äÏÃÂêÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Åê»ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥àÀìÍÑ¥í¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¹ØÆþ¤ò°¶Àû¤¹¤ë²Æì¸©Æâ¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ê¿·ÃÛÊª·ï¡¦Ãç²ðÊª·ï¡Ë¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¸ÂÄê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¥í¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Í»»ñ¸ÂÅÙ³ÛºÇÂç1²¯±ß¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¤Î70¡ó¤ò¾å¸Â¡Ë¡¢¼ÚÆþÇ¯¿ô¤ÏºÇÄ¹35Ç¯¡¡Í»»ñ¶âÍø¤Ï1.98¡ó¡Á2.45¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾µþ¶ä¹Ô¤¬Í»»ñ¼Â¹Ô¤·¡¢ÆüËÜÊÝ¾Ú¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥à¤À¡£
¢£¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î
ÌµÏÀ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤â¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤À¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼ûÍ×¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ï½½Ê¬¤Ë¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤±¤Ð¡¢´ÉÍýÈñ¤äÀÑÎ©¶â¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ê¡¢´Þ¤ßÂ»¤äÇäµÑÂ»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£Åê»ñ¤¬Åê»ñ¤ò¸Æ¤Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬µÕ²óÅ¾¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÏÊø²õ¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î±Û¸åÅòÂô¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ñ»º²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤·¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤µ¤¨¤â½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤¬¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¢£³°»ñ·Ï´ë¶È¤È³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¸ºß
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¥ê¥¾¡¼¥È¥Ö¡¼¥à¤ä¥Ð¥Ö¥ë¾õ¶·¤È¤Ï¡¢·èÄêÅª¤ÊÁê°ãÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡³°»ñ·Ï´ë¶È¤È¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
²áµî¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ö¡¼¥à½ªßá¤ä¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤è¤ë³«È¯¤ä¹ñÆâÉÙÍµÁØ¡¦Åê»ñ²È¤À¤±¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·Êµ¤¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¸þ¤¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¡¢ÉÔ·Êµ¤¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢³§Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅê»ñ¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ´ë¶È¤Ï»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤äÀÚ¤êÇä¤ê¡¢¹ñÆâÉÙÍµÁØ¤âÂ»¼º³Ð¸ç¤ÎÊª·ï¤ÎÇäµÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹¹¤Ë»ö¶È¤Î°²½¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î²¼Íî¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ä³¤³°ÉÙÍµÁØ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±ß°Â¡¦±ß¹â¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ä¹ñÆâÉÙÍµÁØ¤È¤Ï°ã¤¦Æ°¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î²áÅÙ¤ÎÊÑÆ°¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ò¤¹¤Ç¤Ë½êÍ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÑµ×ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¡¦°ÂÄêÊÝÍ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤êµÞ¤°¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂç¤¤¤¡£
¢£À¸¤»Ä¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ï¤É¤³¤«
ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹µþÅÔ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥Ë¥»¥³HANAZONO¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ä¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ï¡¢¼«¼ÒÅê»ñ¤«¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤äÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆºÎ»»¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤«¡¢À®Ä¹À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹çÍýÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÎ©ÃÏ¤äÅê»ñÀè¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿³°»ñ·ÏºÇ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î³«¶È¤ò¡¢°ì¤Ä¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤äÅê»ñ²È¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ä³°»ñ·Ï¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬¤¢¤ë¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â»ñ»º±¿ÍÑÀè¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
----------
¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Ò¤Ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
»°É©¶ä¹Ô¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¾Ú·ô¡¢¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯Åù¤Ë¤ÆÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åù¤Ç³èÌö¡£À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬Ìä¡£¥Ð¥Ï¥Þ¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¢¥Ñ¥é¥ª¡¢¥Þ¥ê¥Ö¡¢¥í¥¹¥«¥Ü¥¹¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Ë¥»¥³¡¢µþÅÔ¡¢²Æì¤Ê¤É¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£1993Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2000Ç¯ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡ ¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡£ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Þ¤µ¤é»Ï¤á¤ë¡©¸Ä¿ÍÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡Ù¡¢¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ë