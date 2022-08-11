»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢3Ç¯±Û¤·¤ÎÍ¸À¼Â¹Ô¤ÇÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Êó¹ð¡¡¿¼¤¤¥é¥¸¥ª°¦¤â¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤ÏÌµ´Ø¿´¡©¡Ö4Ê¬Ê¹¤¤¤Æ¿²¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê36¡Ë¤¬¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³Î¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÈWAON¤µ¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ºÊ¤ÎÁó°æ¤â¸øÇ§¤Ç¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤Î½é½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÄÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»³¤Á¤ã¤ó¡õÁó°æÍ¥
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¿¤À¤¤¤Þ¡£2½µ´Ö¤ÎÎÅÍÜ¤ò·Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢º£½µ¤«¤éÉüµ¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ç¤¹¡£¤¨¤é¤¤¤â¤ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤¬Ì¼¤Ç¤¹¤Í¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¤Î»É¤µ¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤ÇÃÂÀ¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌÜ¸µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£º£¤Îº£¤¬½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£WAON¤µ¤ó¡ÊÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÁó°æ¤Î°¦¾Î¡Ë¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡Ø¤¤ç¤¦¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÎÀ¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£µ¼Ô¤ÎÊý¤È¤«¤â¤Í¡¢¤º¤Ã¤ÈWAON¤µ¤ó¤¬¡¢¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤«¤é¼Ö¤Ç¤Ä¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇºÇ½é¤ËÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥é¥¸¥ª¤¬Âè°ìÀ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌ¼¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Í¡¢½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤Ç¸À¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Æó½½ºÐ¤Þ¤Ç¤³¤Î»Ò¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤«¹Í¤¨¤ë¡£20Ç¯¸å¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤È¤«Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¥«¥á¥é²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¡£¥ª¥ì¤â¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿·¿ÍYouTuber¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤ËÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£½é¤á¤Æ²æ¤¬»Ò¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Êº°¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤Æ¡£¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤è¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¸¡ºº¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤º²¿¤è¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½Ð»ºÁ°¤Ë¡¢½õ»º»Õ¤«¤é¡Ö°ìÀ¼¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡ØÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ãæ¤Î¥¶¥ï¥¶¥ï¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Æ¤µ¡£°ì½Ö¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¸À¤À¤±¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ã¤´¤¯µÞ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡ØÍ¥¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÍè¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦Ì¼¤È¤Î´¶Æ°¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤Ç¹æµã¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤WAON¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¡Ä¤¨¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¹æµã¤è¡¢¤³¤³¤«¤éÉã¿Æ»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËWAON¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤µ¡¢Êì¿Æ¤Ê¤Î¤è¤Í¡£º£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤µ¡¢°ì½ï¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥ß¥ë¥¯¤È¤«¤µ¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤ó¤À¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë·×»»¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤¿¤ê¡¢Îä¤Þ¤·¤¿¤ê¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÁêÊý¤Ç¤¹¤è¡£1»þ3Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡ÊLINE¤Ç¡Ë¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢1»þ7Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ã¤Æ¡¢4Ê¬Ê¹¤¤¤Æ¿²¤ä¤¬¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤·¤º¡Ê¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¡Ø¤á¤Ç¤¿¤¤¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥³¥ó¥Ó°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¡£¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÊó¹ð¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤½¤¦¤À¤â¤ó¡£¤½¤³¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤«¤é¡£¡ØÉÔÌÓ¡Ù¤Ç¿ÀÍÁ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡Ù¤È¤Î¤±¤ó¤«¿ÀÍÁ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥é¥¸¥ª¤ÎÎ®¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î´¶¾ð¤òµ¶¤ê¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢2010Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¤À¡£19Ç¯6·î¤Î·ëº§²ñ¸«Ä¾¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢JUNK¤Î¡ØÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¸À¤¦Æü¤¬Ì´¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤âÂç´îÍø¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ËÍËÜÅö¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ÎºÇ½é¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¿¼¤¤¥é¥¸¥ª°¦¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¡ÖÂè°ìÀ¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¡ØÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿»þ¤«¤éÁó°æ¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤«¤Ë±Æ¤Ç¤³¤½¤³¤½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Âè°ìÀ¼¤ò¡ØÉÔÌÓ¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó3Ç¯±Û¤·¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤ÈÁó°æ¤Ï2019Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÏ¢Ì¾¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢Áó°æ¤ÎÇ¥¿±¤òÅÁ¤¨¡Ö¤³¤ÎÅÙÂè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ìµ»ö°ÂÄê´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½Ð»º¤Ï²Æº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£