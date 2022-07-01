ºÇ¿·¶õÊì¿Ê¿å¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç·üÇ°¤¹¤Ù¤¡ÖÁ¥¡×¤È¤Ï
´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÃæ¹ñ¤ÏÀè¤´¤í¡¢£³ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶õÊì¤ò¿Ê¿å¤µ¤»¡¢³¤·³¤ÎÌîË¾¤òÂç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ»Ë¾åºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¿·±Ô¡¢¤«¤ÄºÇ¶¯¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î³¤·³¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤Î·³È÷³ÈÄ¥¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¯ÇÓ¿åÎÌ£¸Ëü¥È¥ó¤Î»êÊõ¤À¡£
ÀìÌç²È¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤âÃæ¹ñ¤¬µÞÂ®¤ËÊÆ¹ñ¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£º£¸å¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÆÌô¤òÀÑ¤ó¤À¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÈ¯´Ï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤òí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¡£ÆüËÜ¤È¤ÎÅì¥·¥Ê³¤ÌäÂê¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¤ÎÆî¥·¥Ê³¤ÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¤¬¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤âºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿¯¹¶¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÊ¡·ú¤òÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¸ØÂçÀëÅÁ¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤ÈÀìÌç²È¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢ÊÆ³¤·³¤Î¸µÂçº´¤Ç¡¢ÊÆÂÀÊ¿ÍÎ·³Åý¹ç¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºîÀïÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¡·ú¤¬½¢Ìò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¢¤È£³¡Á£´Ç¯¤Ï¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£½¢Ìò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤ËÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Û¤É¾ÝÄ§Åª¤Ê´ÏÁ¥¤¬ÄÀË×¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·³»öÅª»´»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Îµ¤¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¨¤Ç¤â½½Ê¬¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿Ã±½ã¤Ê»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¶õÊì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¶á¤¤¾Íèµ¯¤³¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊ¶Áè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âºÇÅ¬¤À¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÎã¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤äÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Î¾×ÆÍ¡¢ÂæÏÑ¤Î¿¯Î¬¤À¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ê¡·ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÃæ¹ñºÇÂç¤ÎÁ¥¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊÆ³¤·³»ÊÎá´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
°Ê²¼¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÆ³¤·³¤Î»ÙÇÛ¤ËºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ãæ¹ñ½êÍ¤Î£´¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÁ¥Çõ¡×¤ò¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡££°£µ£µ·¿¶îÃà´Ï
£²£°£±£·Ç¯¤Ë¿Ê¿å¤·¤¿£±Ëü£³£°£°£°¥È¥ó¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¿å¾åÀïÆ®´Ï¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤ÎÉ¾È½¤À¡£
ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤Î´ð½à¤Ç¤Ï½äÍÎ´Ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê£°£µ£µ·¿¤Ï¡¢ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤«¤éÃÏ¾å¹¶·âÍÑ¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë¿âÄ¾È¯¼ÍÅû¤ò£±£±£²´ðÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤Î¾åµé¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ò¡¼¥¹»á¤Ï£±£¸Ç¯¡¢£Ã£Î£Î¤Ë¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë¤³¤ÎÁ¥¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡Ç½¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¹¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¸Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÆ´Ú¤ÎÂçÈ¾¤Î¶îÃà´Ï¤è¤ê¤âÂç·¿¤Ç¶¯ÎÏ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÅö»þ¡¢£°£µ£µ·¿¤ò£±Æü¤Ë£²ÀÉ¡¢¿Ê¿å¤µ¤»¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Â¤Á¥Ç½ÎÏ¤Î¾Ú¤·¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆµÄ²ñÄ´ºº¶É¤¬º£Ç¯£³·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°ÀÉ¤Î£°£µ£µ·¿¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¿åºÑ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï·úÂ¤Ãæ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢£µÀÉ¤Î¸½Ìò£°£µ£µ·¿¤Î¤¦¤Á¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¡ÖÙÇ»§¡Ê¥é¥µ¡Ë¡×¤¬·³»ö±é½¬¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ³¤¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÀè¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä±Ñ»ú»æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆüÊÆ¤¬·«¤êÊÖ¤·Ãæ¹ñ¤òÄ©È¯¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î·³´Ï¤Ï±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Â¸½¤·¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤Î´³¾Ä¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÏÊó¤¸¤¿¡£
£°£µ£µ·¿¤ÎÀøºßÎÏ¤Ï¡¢£´·î¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¤·³¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î£È¡¦£É¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶õÊì¥¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ä¶²»Â®ÂÐ´ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë£Ù£Ê¡½£²£±¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤ò¼õ¤±Î®¤·¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÃæ¹ñ¤ò·³»öÅª¤ËÄ©È¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·üÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¡Ë£°£³£¹·¿Àø¿å´Ï
¸µµéÀø¿å´Ï¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÀø¿å´Ï¤Ï¤Û¤ÜÌµ²»¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯Êý¼°¤Ç¡¢ÊÆ·³¤ÎºîÀïÎ©°Æ¼Ô¤¬ÂÐ½è¤Ë¶ì¤·¤à¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬£²£±Ç¯¤ËµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±£·ÀÉ¤Î£³£¹£Á¡¿£Â·¿Àø¿å´Ï¤ò·úÂ¤ºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¸å£³Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹ç·×£²£µÀÉ¤Ë¤Þ¤ÇÁý»º¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡Ö£°£³£¹·¿¤Ï¶²¤ë¤Ù¤¡ØÂ¿ÁØËÉ±Ò¡Ù¡×¤òÃæ¹ñ¶á³¤¤Ë¤â¤¿¤é¤·¡¢ÊÆ·³¤ò±óÍÎ¤Ë¡ÖÂ»ß¤á¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀø¿å´Ï¤ÏÈóÂçµ¤°ÍÂ¸¿ä¿Ê¡Ê£Á£É£Ð¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶õµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤â¿åÌÌ¤ËÉâ¾å¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
ÊÆ·³»Î´±¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼»á¤È¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥ë¥Ä»á¤Ï£±£¸Ç¯¡¢ÊÆ³¤·³¶¨²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡Ö£Ð£ò£ï£ã£å£å£ä£é£î£ç£ó¡×¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼±¿Å¾»þ¤Î£Á£É£ÐÅëºÜÀø¿å´Ï¤Ï¤Û¤ÜÌµ²»¤Ç¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥×¥í¥Ú¥é¡¢Á¥ÂÎ¼þÊÕ¤Î¿åÎ®¤Î¥Î¥¤¥º¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ÎÈó¾ï¤ËÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤¤Àø¿å´Ï¤ËÂÐ´Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤òÁý»º¤·¤è¤¦¤ÈÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
£°£³£¹·¿¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸Á¥ÂÎ¤ÎÁ¥Èø¤Þ¤¿¤Ï¸åÉô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¹ÒÀ×ÄÉÈø¡×µûÍë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£µûÍë¤ÏÌÜÉ¸Á¥ÂÎ¤Î¹ÒÀ×¤òÄÉÀ×¤·¤¿¸å¡¢¿ä¿ÊÉô¤äÁà½ÄÉô¤ÎÉÕ¶á¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¿å¾å´Ï¤Ï²»ÇÈ¤òÍê¤ê¤ËÀø¿å´Ï¤äµûÍë¤òÃµÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÒÀ×ÄÉÈøµûÍë¤Ï¤È¤¯¤ËÃµÃÎ¤¬Æñ¤·¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÀø¿å´Ï¤Î¿ÊÊâ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ³¤·³¤ÏÂÐÀø¿å´ÏÇ½ÎÏ¤ÇÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·³ºîÀïÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥®¥ë¥Ç¥¤Âç¾¤Ï£µ·î¡¢ÂÐÀø¿å´ÏËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡Öµ»½ÑÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÊÆ³¤·³´ÏÂâ¤Ç¤âºÇ¿··¿¤Î±è³¤°èÀïÆ®´Ï¡Ê£Ì£Ã£Ó¡Ë£¹ÀÉ¤Î²òÂÎ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÄ²ñ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¾¦ÍÑ¥Õ¥§¥ê¡¼
ÇË²õÅª¤Ê³¤·³Ç½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¤Ñ¤Ã¤È¾¦Á¥¤¬Æ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎÏ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò¿¯Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ô½½Ëü¿Í¤«¤éÀ®¤ë¿¯¹¶ÉôÂâ¤òÍ¢Á÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï£±£°£°Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊ¼»Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¤¤¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤äÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¡Ê£Ð£Ì£Á¡Ë³¤·³¤Î´ÏÂâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤³¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢½Ö»þ¤Ë·³ÍÑ¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌ±´ÖÍ¢Á÷Á¥¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñºÇÂç¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤Ï£±£µÇ¯¡¢·³Ì±¶¦ÍÑ²½¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥ë¥ª¥ÕÁ¥¡Ê£Ò£Ï£Ò£ÏÁ¥¡Ë¤ò·úÂ¤¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÍ¢Á÷¶È¼Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤âÆ±ÍÍ¤Ë·³Ì±¶¦ÍÑ³«È¯¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡£ÊÆ³¤·³¤Î¸µÀø¿å´Ï»ÊÎá´±¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¿·¥¢¥á¥ê¥«°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥·¥å¥¬¥ë¥È»á¤Ï£²£±Ç¯¤Ë·³»ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö£×£á£ò¡¡£ï£î¡¡£ô£è£å¡¡£Ò£ï£ã£ë£ó¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ç¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥å¥¬¥ë¥È»á¤Ï¡¢²«³¤¤äÆî¥·¥Ê³¤¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ëÌ±´ÖÍ¢Á÷²ñ¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£Ð£Ì£Á¤ÎÊä½õÉôÂâ¤ËÊÔÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥·¥å¥¬¥ë¥È»á¤¤¤ï¤¯¡¢¿ô»ú¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¶Ã°ÛÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤Î¿äÄê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö¤ÎÍ¢Á÷Á¥¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇÓ¿å¥È¥ó¿ô¤Ï£±£±£°Ëü¥È¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂ¤·¤¿¿ô»ú¤Î¤Û¤Ü£³ÇÜ¤À¡£¥·¥å¥¬¥ë¥È»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¾¤Ë¹á¹Á¤Î£Ò£Ï£Ò£ÏÁ¥¤â¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë£³£·Ëü¥È¥ó¤Î³¤¾åÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉðÎÏ¤ÇÂæÏÑ¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤À¤¬¥·¥å¥¬¥ë¥È»á¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ·³¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÍ¢Á÷¡ÊÁ¥¡Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Í½ÁÛ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¥·¥å¥¬¥ë¥È»á¡Ë³¤¾åÌ±Ê¼
·³»öÎ©°Æ¼Ô¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¤Ù¤Ì±´ÖÁ¥Çõ¤Ï¡¢Í¢Á÷Á¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÎÎ³¤ÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë»×ÏÇ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦ÍÑµùÁ¥¤È¤ß¤é¤ì¤ë£±£°£°ÀÉ°Ê¾å¤ÎÁ¥¤ò½¸¤á¤Æ³¤¾åÌ±Ê¼¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÀìÌç²È¤«¤éÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ê£Ã£Ó£É£Ó¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³¤¾åÌ±Ê¼¤ò¹½À®¤¹¤ëÁ¥¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£²£²ÀÉ¡¢ºÇÂç¤Ç£±£·£´ÀÉ¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï³¤¾åÌ±Ê¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¸ºß¤¹¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Î¿ô»ú¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡££²£±Ç¯½éÆ¬¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥µ¥ó¾Ì¼þÊÕ¤Ë£²£°£°ÀÉ¤ÎÃæ¹ñµùÁ¥¤¬½¸·ë¤·¤¿ºÝ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤¬³¤¾åÌ±Ê¼¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤³¤Î³¤°è¤Î¼ç¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÃæ¹ñÁ¥¤ÎÂ¸ºß¤ò¡ÖÌÀ¤é¤«¤ÊÄ©È¯¹Ô°Ù¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÌ±·³¤Î³¤¾åÌ±Ê¼¤Ïµù¶È¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤âºòÇ¯£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¼«Æ°¾®½Æ¤òÀÑºÜ¤·¡¢Á¥ÂÎ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï£±£¸¡Á£²£²¥Î¥Ã¥ÈÁ°¸å¤È¡¢À¤³¦¤ÎµùÁ¥¤Î£¹£°¡ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡×
£Ã£Ó£É£Ó¤Î¥¢¥¸¥¢³¤ÍÎÆ©ÌÀÀ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤¾åÌ±Ê¼¤ÏÂç¤¤¯£²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¥×¥í¤ÎÌ±Ê¼¤È¡¢Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ·³¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎµùÁ¥¤À¡£
£Ã£Ó£É£Ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤ÎÌ±Ê¼¤Ï³°¹ñ·³¤Î·³»ö±é½¬¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñµùÁ¥¤òÁË»ß¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢Êä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤¿µù»Õ¤Ï¿ô¤Î¾å¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµùÁ¥¿ô¤òÊú¤¨¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢Í½È÷´ÏÂâ¤¬ÂçÀª¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊ¡·ú¤Î¿Ê¿å¤¬Âç»ö·ï¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¹ñÆ±ÍÍ¡¢¶õÊì¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯£Ð£Ì£Á³¤·³¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶áÂåÃæ¹ñ·³¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÊ¡·ú¤Î¿Ê¿å¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤è¤ê¤âÀøºßÇ½ÎÏ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£³ÀÉ¤Î¶õÊì¤ò¿Ê¿å¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²ÀÉ¤Ï´°Á´¤Ë½¢Ìò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£ÊÆ³¤·³¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢¿·¤·¤¤´ÏÄú1ÀÉ¤Î½¢Ìò¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¡Ë
¤³¤³¤Ç¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£·Ç¯¤Î½¢Ìò°ÊÍè¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦£Ò¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Ç£³Ç¯ÃÙ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂç·¿¶õÊì¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£½©¤Ë¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ìÊâÀè¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç³¤·³¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ´°Á´¤À¤¬¡¢´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤À¡×¡Ê¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¡Ë