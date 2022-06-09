¶È¥¹¡¼¤Î116±ß¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×¤¬ÍÇ½¤¹¤®¤¿¡ª¡Ö¥¨¥Ó´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖËüÇ½¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×
¡Ö¥¨¥Ó´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥ê¥Ô³ÎÄê¡×
¤½¤ó¤Ê¸ý¥³¥ß¤Ç¹¥É¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿©ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯Â·¤¦¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ê¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë
ÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥×¥Á¥ê¥½¥ë¥È¡×¤Ç¤¹¡£
±ö¤Ë¤¨¤ÓÊ´Ëö¤äÅâ¿É»Ò¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢¤¨¤ÓÌ£¤Î¥Á¥ê¥½¥ë¥È¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¤Ò¤È¿¶¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Åâ¿É»Ò¤È¹á¤Ð¤·¤¤¤¨¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¼ê·Ú¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢120g¤Ç116±ß¤È¤¤¤¦¤ª¼êº¢¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï
¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡×
¡Ö°Â¤¤(100±ß¤Á¤ç¤¤)³ä¤Ë¥¨¥Ó¤ÎÌ£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡¢ºÇ¹â¡×
¡Ö²¿¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª¤·¤«¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡×
¡Ö»Ý¿É¤ÇÎÁÍý¤ÎÉý¤¬¼ê·Ú¤Ë³È¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖËüÇ½¤¹¤®¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì£¸«¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê¡×¤È¤·¤¿¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¿É¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Êµ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥Ô¥ê¿É¡×ÄøÅÙ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿É¤¤Êª¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä»ÈÍÑ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤Î³¸¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥¨¥Ó¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ô¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿É¤ß¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¡£É÷Ì£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¥¨¥Ó¤È¥È¥¦¥¬¥é¥·¤¬¤¤¤¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¹ç¤ï¤»±ö¡Ö¥Ô¥ê¿É¥¨¥Ó±ö¡×¤Ë¶á¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ô¥ê¿É¥¨¥Ó±ö¡×¤Ï¡¢Æî³¤¤ÎÅ·Æü±ö¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥¨¥Ó¤ÎÊ´Ëö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Å·¤×¤é¤ä¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢ßÖÈÓ¡¢ßÖ¤áÊª¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¡¢µû¤äÆù¤Î²¼Ì£¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï50g¤Ç108±ß¤Ç¤¹¡£
¸¶»º¹ñ¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡×¤ÇÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ô¥ê¿É¥¨¥Ó±ö¡×¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶È¥¹¡¼¤Î¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥×¥Á¥ê¥½¥ë¥È¡×¤Ïº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Â¿¾¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ê¿É¥¨¥Ó±ö¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶È¥¹¡¼¤Î120g¤Ç116±ß¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý¡£¿É¤¤Êª¹¥¤¡¢¥¨¥Ó¹¥¤¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª