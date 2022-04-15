¹â¶¶°ìÀ¸¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ£»¨¡© ±Ç²è¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¼Â¼Ì²½¤Ë¡ÖË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥ï¥±
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤¬¡¢10·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÌò¤Î·îÅç¼¶Ìò¤òÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ê27¡Ë¡¢Å·ÂôÀ»»ÊÌò¤ò¾¾ºäÅíÍû¡Ê33¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¾¾ºäÅíÍû¤ä¿ûÅÄ¾Úö¤Ç¤âNG¡© Âç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ç¤â¥í¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤á¤Ê¤¤¥ï¥±
¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤Ï¸¶ºî¤¬É¢¤¢¤ª¤¤¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢1995Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²èÈÇ¤¬¸ø³«¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀÄ½ÕÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿10Ç¯¸å¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â²Ã¤ï¤ë¡£¤·¤«¤·È¿±þ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡¢¡Ò¤½¤Î¸å¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ä¥Ü¤À¤è¡ª¡Ó¡Ò10Ç¯¸å¤Î¼Â¼Ì¤È¤«Ë¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡Ó¡Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸«¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë±Ç²è¡Ó¤È¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ31.5²¯±ß¡¢¥¸¥Ö¥ê¤Ç¤Ï15°Ì¤È¡ÈÃÏÌ£¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö·ë¶É°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2021Ç¯Ä´ºº¡Ë¤Ç¤â¡¢Á´ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á9°Ì¤ËÆþ¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¼Â¤Ï¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì´¤äÎø°¦¤ËÇº¤à¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ë¿»¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼Â¼Ì²½¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÁ°¤Î¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Å¤¤Ì´¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¼¶¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢À»»Ê¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤«¤éÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ¤â²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤³¦´Ñ¤Î¡ÈÊÑ¹¹¡É¤Ë¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿À»»Ê¤À¤¬¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥íÁÕ¼Ô¡×¤¬Ì´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡×¡Ö¥Á¥§¥íÁÕ¼Ô¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¡Ò¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¿¦¿Í¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡©¡© ½ÅÍ×¤ÊÀßÄêÊÑ¤¨¤ë¼Â¼Ì¤Ã¤Æ°ìÈÖ´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ó¡Ò¤ª¤¤Å·ÂôÀ»»Ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¿¦¿Í¤ÎÌ´¤É¤©¤·¤¿¡ª¡©¡Ó¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ò¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ó¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¸¥Ö¥êÈÇ¤ÎÅ·ÂôÀ»»Ê¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ14ºÐ¤ÇÀ¼ÊÑ¤ï¤êÄ¾Á°¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¹â¶¶¤ËÀ»»Ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£