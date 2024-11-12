肌寒い風が心地よく、読書にぴったりの季節がやってきた。昨今、読書はデジタルが主流になりつつあり、本を手に取る機会は減りつつある。しかし、紙の本を開く感覚、ページをめくる音、手に伝わる温もりは、ほかにはない心地よさだ。この秋、そんなひとときを楽しむなら「チャイと選書 Chapters bookstore」を訪れてみてはいかがだろう。【写真】自慢のチャイは、ふわふわのフォームミルクをon！読書をしながらゆっくり飲んでも冷