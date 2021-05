海外では恋人や家族の名前などを愛情表現としてタトゥーにする人が少なくないが、イギリスのある男性も妻のために漢字で「愛」と彫り入れた。しかし他にも漢字のタトゥーがあったことから違う意味になってしまい、苦笑いすることとなったようだ。『Mirror』『The Scottish Sun』などが伝えている。

英サフォーク州イプスウィッチに暮らすジミー・エイムズさん(Jimmy Ames、37)のちょっと変わったタトゥーが話題になっている。ジミーさんの腕には漢字で「愛鼠」とあり、英語だと「love rat(鼠を愛する)」という意味になってしまうのだ。

ジミーさんがなぜこのようなタトゥーを施しているかというと、それは2017年に妻ミカエラさん(Michaela、34)と結婚した記念に入れたタトゥーが原因だった。

当時2人の結婚式を執り行ったのが中国人の牧師だったようで、その牧師からお互いの愛の証として「愛」という漢字一文字をタトゥーにするよう勧められたそうだ。そしてミカエラさんは手首に、ジミーさんは腕に「愛」と彫り入れた。

ところがその数週間後、ジミーさんは母親に自分のタトゥーを見せた際にあることに気づいた。ジミーさんの腕には他にも漢字で「鼠」のタトゥーがあり、彼はその上に「愛」と入れてしまったのだ。さらに職場で中国人の同僚に自分のタトゥーを見せたところ、「確かに“love rat”だ」と言われたそうだ。

実はジミーさん、2007年に男性の友人同士で米マイアミを旅行した際に、面白半分で自分の干支である「鼠」の文字をタトゥーにしていた。

痛恨のミスに気付いたジミーさんは当初「どうしよう…腕を切るわけにもいかないし」と途方に暮れたようだが、面白い出来事だと捉え「笑い飛ばしてしまおう」と思うようにしたとのことだ。ジミーさんは次のように語っている。

「ある意味、妻は幸せだと思うんですよ。だって『鼠を愛する』なんてタトゥーが腕にあると知ったら、他の女性はまず寄ってこないって妻は分かってますからね。」

奇妙なタトゥーを施してしまったジミーさんだが、今となっては夫婦ともどもユニークなものだと捉えており、夫婦円満の秘訣になっているようだ。画像は『Mirror 2021年5月12日付「Husband’s romantic Chinese tattoo tribute to wife actually says ‘love rat’」(Image: Kennedy News and Media)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)