映画館の座席や遊園地の乗り物に乗れないほど太ってしまった男性は「このままでは子ども達と一緒に過ごせなくなってしまう」と危機を感じ、ダイエットを決意した。食生活を改善し運動を行うと、約200キロあった体重は15か月で半分以下にまで落ち、今ではマラソンを楽しむほど生活が激変したという。『Parent Herald』などが伝えている。

英サマセット州ウェストン=スーパー=メア在住のロブ・スパークスさん(Rob Sparkes、31)は、少し前まで441ポンド(約200キロ)という巨体の持ち主だった。

この大きな身体は一日に6千キロカロリーも摂取したことが原因だそうで、当時の食生活についてロブさんは次のように明かしている。

「仕事前にはトーストを4枚食べ、午前10時頃にベーコンロールとコーラ、それにポテトチップスも食べていましたね。お昼にはハーフポンド(約220g)のハンバーガーとフライドポテト、もしくは大きなサンドイッチとファミリーサイズのポテトチップスを平らげていました。」

「午後には家に帰るまでに2回の間食を摂っていました。1回目は自販機で売られているポテトチップスとチョコレートをかじり、2回目には再びポテトチップスを食べていました。」

「そして夕食にはたいてい巨大なピザをテイクアウトして食べ、その後はテレビを見ながらポップコーンを口へ運び、一日で2リットルのコーラを飲み干していました。この生活がやめられなかったんです。」

31歳という若さもあってか、かなり偏った食生活にもかかわらずロブさんの身体に病的な変化は起きていなかったという。しかし医師からは「今すぐに痩せないと糖尿病などのリスクがある」と宣告を受けてしまった。

ロブさんは当時、映画館で座席に座れなかったり、階段を上るときはいつも息切れしていたという。子どもと遊園地に行っても一緒に乗り物に乗ることができず、体力もなかったため子どもと長時間遊ぶことができなかった。

さらに2人目の子どもが生まれたばかりだったそうで、「このままでは子どもと遊べなくなってしまう」と感じたロブさんは2019年9月、一念発起してダイエットを決意した。

まずは食生活を見直したというロブさんは「朝食にはオートミールか、時々グラノーラを食べ、間食するのをやめました。他には野菜や鶏肉を中心に食べるようにしましたね」と語る。

そして食生活の変化によって体重が落ち始めると、2020年3月にはランニングクラブに加入し、アプリも使って運動も始めた。ランニングを続けたことにより、同年12月には人生初のマラソン大会にも参加したという。

「パンデミックの影響で非公式の大会となってしまいましたが、5時間24分かけて走った後、ゴールで妻と娘が待っているのを見て達成感に溢れました」と話すロブさんは、今では毎週末ハーフマラソンをこなしているそうだ。

生活が一変したことにより、ロブさんの体重は216ポンド(約97キロ)まで落ち、約15か月で100キロ以上の減量に成功した。急激に体重を落としたことで身体の皮膚がたるんでおり、現在は切除手術を考えているとのことだ。

当時の生活からここまで体重を落とすのはやはり簡単ではなかったようで、ロブさんはこのように明かす。

「妻は私の体重を見て、とても心配していました。私が太ったことに対してストレスや不満などは無かったようでしたが、体重が落ちたことには大喜びでしたよ。」

怠惰な日々からマラソンが趣味の生活に変わったロブさんは、様々なイベントにも挑戦し始め、「Yorkshire Three Peaks Challenge」というアルツハイマー病のためのチャリティイベントに参加した。このイベントは、3つの高い山を25マイル(約40キロ)かけてハイキングするハードなものだったが、ロブさんは「9時間半かけてやり遂げた結果、1,280ポンド(約18万円)も募金が集まりました」と生き生きと話している。

他にも今年開催される4つのマラソン大会にエントリー済みで、さらには50マイル(約80キロ)のウルトラマラソンの出場も考えており、目標達成に向けてトレーニングに精を出しているそうだ。画像は『Good News Network 2021年1月23日付「In 15 Months, This 441-lb Man Lost 228 Pounds and Now Runs Marathons to Be Healthy For His Kids」(SWNS)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)