¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡õÀ¼Í¥¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë15Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª

1月24日(日)に開催されるオンラインイベント「スター オンラインFES Supported by スカパー!」。大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の出演俳優&声優が参加する同イベントに15名様をご招待!

オンラインイベント「スター オンラインFES」は、ドラマ&映画ファンがおうちにいながら楽しめる企画を...という思いから、出演俳優とファンが一緒に盛り上がるお祭り企画。

1月24日(日)に開催される同イベントには、『ゲーム・オブ・スローンズ』からジョフリー・バラシオン役のジャック・グリーソンと、ヤーラ・グレイジョイ役のジェマ・ウィーランが生トークゲストとして、ユーロン・グレイジョイ役のピルー・アスベックと、ジョフリー・バラシオンの日本語吹替を担当した島信長がビデオメッセージで参加する。ここでしか聞けないスペシャル生トークでどのようなコメントが飛び出すか楽しみだ。進行は同作の大ファンだというハリー杉山が務める。

《スター オンラインFES Supported by スカパー!》

■開催日時

2021年1月24日(日)20:00〜21:30(予定)

■会場 指定のZoom会場(オンライン/ライブ配信)

・本イベントはZoomを使用したインターネット配信となります。イベント配信当日までに必ず、ご自身のお持ちのパソコンまたはスマートフォンに、Web会議アプリ「Zoom」のインストール(無料)をお願い致します。

Zoomダウンロードについてはこちら: https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

■主催 スターチャンネル、東北新社

■協賛 スカパー!

■特別企画 『ゲーム・オブ・スローンズ』名家セレクションと題し、スターチャンネル【STAR1】にて1月23日(土)13:30より「バラシオン家編」を、1月24日(日)6:45より「グレイジョイ家編」を字幕版で特別放送。

プレゼント名 「スター オンラインFES Supported by スカパー!」オンラインチケット 日 時 1月24日(日)20:00〜21:30(予定)

※今回のご招待URLは、イベント終了後アーカイブ視聴はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。 招待人数 15名様 応募締切 1月21日(木)18:00まで 応募方法 海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)をフォローし、このプレゼント告知ツイートをリツイートしてください 関連リンク 公式サイト

※当選発表方法:TwitterのDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡します。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

※注意事項をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。

Photo:「スター オンラインFES Supported by スカパー!『ゲーム・オブ・スローンズ』(c)2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.