²£¿Ü²ì¤Ç·ë³Ë¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¡¡£²£°Âå²ñ¼Ò°÷¤«¤éÆ±Î½£¹¿Í¤Ë
¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ï£³£°Æü¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à£²£°Âå¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤¬£±·î¤ËÇÙ·ë³Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½£¹¿Í¤Ë½¸ÃÄ´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤´¤í¤«¤é¤»¤¤ÈÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÇÙ·ë³Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆþ±¡¡£¸½ºß¤ÏÄÌ±¡¼£ÎÅÃæ¤È¤¤¤¦¡£´¶À÷¸»¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡»ÔÊÝ·ò½ê¤¬¡¢»ÔÆâ¤ÎÃËÀ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÆ±Î½¤é£²£¸¿Í¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤«¤Ë£¹¿Í¤Î´¶À÷¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î¤¦¤Á£²£°Âå¤ÎÃËÀ£³¿Í¤¬È¯ÉÂ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ±¡¼£ÎÅ¤Ç²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¶ÐÌ³Àè¤¬¼çºÅ¤·¤¿·²ÇÏ¸©Æâ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¡¢Æ±Î½¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£