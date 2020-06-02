¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤«¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î·Á¤Î¥°¥ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤Ç¥Ï¡¼¥È¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ËÃíÌÜ¤À¤è
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß ¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤¬¡¢2020Ç¯6·î2Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¤é¤·¤¯¡¢¼Î¤Æ¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Á¤Ã¡ª¡¡¡Ö¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤¬¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¥â¥°¥â¥°¤·¤Æ¤ë¤¦¤¦¤¦¡Û
¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß150±ß¡Ë¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤é¤·¤¯¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤ò¥â¥°¥â¥°¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¶»¤¬¥¥å¡Á¥ó♡
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´4¼ïÎà¤Ç¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤ê¡¢¤¤å¤ë¤ó¤È¤ªÌÜÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤Ú¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¡£
¡Ú¡Ö¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤È¤Ï!?¡Û
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤¬¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥ó²Ì½Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ð¥Ê¥Ê²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¡Ö¤Ç¤ó¤²¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥½¡¼¥À¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤Û¤Û¡Á¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡á¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤·¤é!?¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¡ª
¡Ú¥°¥ß¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦·¿¡Ê¥á¥¹¡Ë¡Û
¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß ¤Ç¤ó¤²¤¥È¥í¥Ô¥«Ì£¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥°¥ß¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¹¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦·¿¤Î¥°¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤ÎÀèÃ¼¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥á¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ï¡¼¥È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¥á¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ú¤¤¤Ä¤â¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤â¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬½ÐÄ¥¡ª¡Û
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ì¥â¥óÌ£¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥×Ì£¡×¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÂÀ×¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦·¿¤Î¥°¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡ª
»²¾È¸µ¡§¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢YouTube
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch