アメリカ人気ドラマランキング、ケーブルは完結直前の『ゲーム・オブ・スローンズ』が新記録！
全米視聴率ランキングのトップ10（ニールセン調べ）が発表された。5月6日（月）からの週のケーブル（有料放送）の順位は以下の通り。
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1．『ゲーム・オブ・スローンズ』（HBO PRIME）
2．『NBA PLAYOFFS-CONF SEMIS L (GOLDEN STATE/HOUSTON)』（ESPN）
3．『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (WARRIORS/ROCKETS)』（TURNER NETWORK TELEVISION）
4．『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (ROCKETS/WARRIORS)』（TURNER NETWORK TELEVISION）
5．『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (76ERS/RAPTORS)』（TURNER NETWORK TELEVISION）
6．『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (CELTICS/BUCKS)』（TURNER NETWORK TELEVISION）
7．『BREAK』（HBO PRIME）
8．『NBA PLAYOFFS-CONF SEMIS L (TORONTO/PHILADELPHIA)』（ESPN）
9．『NBA PLAYOFFS-CONF SEMIS L (DENVER/PORTLAND)』（ESPN）
10．『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (76ERS / RAPTORS)』（TURNER NETWORK TELEVISION）
『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章がもちろんこの週もトップ。この第5話「The Bells」は1248万人と、これまでシリーズ最多だった第七章最終話「竜と狼」の数字（1207万人）を抜いて同作新記録となった。
これで5週連続での首位となり、次回のシリーズ最終話も多くの人が視聴することは確実なため、ファイナルシーズン全話がトップに立つことになるだろう。（海外ドラマNAVI）
Photo:
『ゲーム・オブ・スローンズ』
(C)Helen Sloan/HBO