グラビアモデルの都丸紗也華（29）が18日、都内で行われた、実写恋愛シミュレーションゲーム『ハムコイ』と『べっぴん荘』の合同会見に登場した。

松本人志の体調不良にファンがザワザワ…2023年には浜田雅功の不倫報道直後に「ワイドナショー」欠席の過去

同作は人気の“恋愛ゲーム”の実写版で、「ハムコイ」はプレイヤーがハムスターになって美人姉妹と恋愛するというもの。

都丸といえばお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（37）との熱愛が報じられたばかり。報道によれば、最初は番組の企画でカップルになったのを機に、真剣交際に。交際期間は4年におよび、現在同棲中という。

ゲームにちなみ、理想の恋人を聞かれると「現実ではハムスターはさすがに小さすぎるので、現実ではおっきい人がいいです！」とコメント。事前にプライベートに関しては質問しないようクギをさされていた報道陣が静かにザワつき「もっと笑ってください！」と会場を盛り上げた。

都丸はイベント中も終始幸せそうな笑顔。退場時に報道陣から「順調ですか？」と問われるとスマイルで立ち去った。芸能関係者がこう言う。

「すでに交際4年とのことですから、ようやくオープンにできるようになってうれしくてたまらない、といったところでしょうか。都丸はグラビア界のトップランナーで、交際がスタートした当初は２人の格差が大きかった。でも、このところジャンボは和田アキ子と2人の冠番組がスタートしたのを機に、芸能界でのランクも上がり、仕事も順調。ジャンボは都丸と交際してから運が上がっているので、まさに幸運の女神。結婚は秒読みでしょう」

写真誌で報じられたときは、ジャンボの相方・池田直人（32）の女装姿に似た美女と表現されていたが……やっぱり池田に似てる？

◇ ◇ ◇

ジャンボの“アッコ転がし”の腕に賞賛の嵐。関連記事【もっと読む】和田アキ子新番組はアンチも黙る高評価！ ユルさが受けた「アッコとジャンボ」に称賛続々…この秋は都丸に川口春奈に……ウエディングブームになるか。