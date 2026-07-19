女優・川口春奈とワールドカップでサッカー日本代表のキャプテンを務めた板倉滉の真剣交際を、7月18日配信の「文春オンライン」が報じた。さらに翌19日には「スポニチ」が、近く2人が結婚すると報じ、大きな話題を呼んでいる。

「文春」の記事によると、7月16日、都内のマンションの駐車場から出てきた高級外車に、運転する板倉と、助手席に座る川口の姿があったという。

「車は川口さんの愛車とのことですが、板倉さんが運転をまかされていることからも、絶大な信頼がうかがえます。交際は2025年から始まったといい、大型カップルの誕生に、X上では《応援したくなるカップル》《お似合いすぎる》など、祝福の声が相次ぎました」（スポーツ紙記者）

川口はドラマや映画、CMで幅広く活躍する一方、飾らない人柄や親しみやすいキャラクターで同性からの支持も厚い女優として知られる。芸能ジャーナリストが語る。

「川口さんは2022年ごろから、格闘家の矢地祐介さんとの交際がたびたび報じられ、一時は結婚秒読みとも噂されましたが、交際をことさらアピールすることもなく、好感度を維持してきました。一方の板倉さんは、身長188cmの大型ディフェンダーとして海外で活躍し、2026年北中米W杯では日本代表のキャプテンを務めました。現在はオランダの名門・アヤックスに所属していますが、これまで恋愛報道とは無縁で、まじめで誠実なイメージが定着しています。実力で評価されてきた2人だからこそ、応援したい、お似合いという反応が多く集まっているのでしょう」

まさに誰もが認める“お似合いの2人”だが、Xでは一部のサッカーファンから、思わぬ角度からツッコミが寄せられていた。

《高校サッカー選手権の応援マネージャーはユース出身と付き合うなよ》

《7代目サッカー選手権応援マネージャーを射止めたのなら、高体連出身Jリーガーから叱られるぞ》

前出の芸能ジャーナリストが解説する。

「川口さんは、2011年度の第90回全国高校サッカー選手権大会で、7代目応援マネージャーを担当しました。ところが、交際相手として報じられた板倉さんは、全国高校サッカー選手権に出場した“高体連育ち”ではなく、小学1年生で川崎フロンターレU-12に1期生として入団し、2015年にトップチームへ昇格した、生粋の“クラブユース育ち”なのです。日本の育成年代において、学校の部活動でプレーする“高体連”と、Jリーグクラブの育成組織に所属する“ユース”はライバル関係であり、高校サッカー選手権の応援マネージャーだった川口さんがユース出身の板倉選手と交際しているという構図を“禁断の恋”と見る向きもいるようです」

高校サッカー派とクラブユース派の垣根まで越えた“日本代表級の恋”を、ファンも温かく見守ってほしいものだ。