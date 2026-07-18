いまも毎月語り合う…森保一監督の盟友・岩本輝雄「ブラジル戦の前に送られてきたLINE」の中身

自腹でW杯を全試合現地観戦する理由

「正直、勝てると思っていました。前半を終えた時点でＮＲＧスタジアム（米ヒューストン）から日本の知人に『２点目を取ったら、もう決まり』なんて電話していましたから。

ただ後半、あれよ、あれよと、どんどん引かされていった。近年の日本代表で、あそこまでチーム全体を下げさせられることはなかったんじゃないかな。日本は後半、シュート１本あったかどうかでしょ？ 失点は時間の問題だろうなと思って見ていました。いいところもあったけど、限界も見えた。それがブラジル戦の感想かな」

元日本代表ＭＦ岩本輝雄氏（54）は、サッカー北中米Ｗ杯に挑んだ森保ジャパンの全４試合を現地で観戦した。

「ブラジルは後半から戦い方を変えてきました。斜めのボールを使い、日本のゴール前にどんどんクロスを入れてきた。日本はああいう形でゴール前にボールを入れられると苦しくなる。同点ゴールは、まさにサイドから深く押し込まれてからの斜めのクロスボールだった。

思えば’18年ロシア大会のベルギー戦もサイドからのボールで逆転負けしましたよね。だから、改めて日本の変わらない弱点が露呈したというか。日本が成長しているのは間違いないけど、世界の壁はまだまだ厚い」

その壁の厚さを岩本氏は’18年ロシア大会、’22年カタール大会に続き、今回もスタンドから見届けた。しかも、仕事ではない。Ｗ杯の現地観戦は一貫して自腹だ。

なぜ、そこまでしてＷ杯に足を運ぶのか。大きな理由のひとつが、森保一監督（57）の存在だ。２人が最初に顔を合わせたのは1994年。岩本氏が21歳で日本代表に初選出されたその日から親交を深め、京都パープルサンガ（現・京都サンガ）、ベガルタ仙台ではチームメイトとなった。

親しみを込め、岩本氏は４つ年上の森保監督を「ポイチさん」と呼ぶ。

「もちろん、現地で見ないとわからないことがあるし、勉強にもなる。でも、Ｗ杯に行くのはポイチさんの応援のためなんです」

Ｗ杯前、最後に会ったのは、国内最終合宿直前の５月22日だったが、「いつものポイチさんでした」と岩本氏は笑う。

「俺が『オランダとチュニジアに勝って、スウェーデンとは引き分けになるんじゃない？』なんて勝手なことを言っても、『２勝１分けか。そうなったらいいね』なんて感じで（笑）。だいたい月に１回くらい会って、２〜３時間話すんですけど、大半がサッカーの話。代表の話をすることもありますけど、内部情報は絶対に漏らさない。そこはキッチリしてます」

大会中はあえて連絡を取らないようにしていた。ただ、一度だけ印象的なやり取りがあった。

「ポイチさんはオランダ戦とチュニジア戦はベスト姿だったのに、スウェーデン戦はジャケットを着て、終盤苦しんだ。だから、専門誌のコラムで『ブラジル戦はジャケットを脱いで戦ってほしい』みたいなことを書いたんです。

そうしたら本人からＬＩＮＥが来たんですよ、『明日のブラジル戦は、ジャケットを脱いで戦います』って。実際、ブラジル戦はベスト姿でした。どれだけ有名になっても、あの人は全然変わらない。髪型もずっと一緒。白髪もまったくないしね（笑）」

7月16日発売の『FRIDAY7月31日』と有料版『FRIDAY GOLD』では、森保監督が岩本氏に語った日本代表を率いる覚悟と本音、バッシングされていた時期の意外な言葉、次期監督について詳報している。

『FRIDAY』2026年7月31日号より

取材・文：栗原正夫