7月8日、女優の戸田恵梨香が自身のInstagramを更新。ブランドアンバサダーを務める『GUCCI(グッチ)』のアイテムを強調したショットを公開した。《アイコニックなフローラプリントが印象的な〔グッチ ジャッキー 1961〕》と記し、同ブランドのバッグを紹介。《鮮やかなカラーと華やかな花柄がこれからの季節にぴったりで、コーディネートの主役になってくれるバッグです》などと続け、アイテムのポイントをアピールした。

【写真】「これ着てどこに行く?」グッチの“超ロング裾パンツ"の斬新スタイルを公開した戸田恵梨香

志尊淳もグッチの総額100万円ほどのコーデを披露

「添えられた写真には、白地に花柄があしらわれた華やかなバッグを手に持った戸田さんが写っていました。淡いピンクの光沢のあるジャケットとタイトパンツ、足元は黒いパンプスで締めるスタイリッシュな衣装を着用。バッグが映えるようなスタイリングを披露しました」(ファッションライター)

ボブの髪の毛は逆立てられ、強い女性像も感じさせる戸田の最新ショット。さすがのポテンシャルに絶賛の声が寄せられる一方で、個性的すぎる服装に困惑する人も。

《これは、、正解なの?裾が余ってて線が細いから余計なんだかみすぼらしく見える》

《これ着てどこに行くんだろう?どこ用のオシャレなんだろう》

《パンツは元々こういうデザインなのか、それとも長さをあえてそのままにしてるのか。どっちだろう?》

独特なデザインに理解ができないという声が多数寄せられていた。今回の戸田の衣装について、前出のファッションライターはこのように指摘する。

「戸田さんが着用していたタイトパンツは、裾の内側にスリットが入っているデザインでした。さらに、ヒールを履いていても床に着くほど裾が長く、そういうデザインではあるのですが、サイズが合っていないようにも感じる人もいたのでしょう。同ブランドの公式Instagramでは同じ衣装を着用したビジュアルが掲載されており、同様の着こなしを披露。ハイブランド特有のおしゃれとしてのデザインであることがわかりますが、現実離れした衣装には首を傾げる人が多かったようです」

世界的なブランド『GUCCI』の斬新さは、以前にも話題に上がったことがある。

「2025年5月には、俳優の志尊淳さんが同ブランドの総額100万円ほどのコーディネートを披露しました。しかし、ロング丈の長袖シャツにかなり短い丈のショートパンツを合わせ、何も履いていないようにも見えるスタイルだったため、違和感が広がったのです。最先端のファッションは、一般人には理解し難い斬新なものがまだまだ多いのかもしれません」(同・ファッションライター)

そんな仰天衣装を着こなせるのも、戸田が高いポテンシャルの持ち主だからなのだろう。



週刊女性PRIME