秋が短いことも影響か「感染症ドミノ」に医師が警鐘FNNプライムオンライン

秋が短いことも影響か「感染症ドミノ」に医師が警鐘

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 感染症が複数同時に流行する「感染症ドミノ」が多発しているという
  • 2024年はインフルエンザや溶連菌、手足口病などが同時多発的に拡大
  • 体力が弱った状態で次々と別の病気に感染するケースが増加しているそう
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