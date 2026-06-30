【前後編の前編／後編を読む】不倫相手はなぜか皆「1年ほど」で去っていった。後腐れなくラッキーだと思っていたら…妻が見せた“便せん”で52歳夫が知った真実因果は巡るという。オカルティックなことは信じないタチだが、それでもときおり、不思議な因縁とか驚くような偶然とかがあるのは確かだ。とはいえ、そこにとらわれると人は前には進めなくなる。「いやあ、50歳を過ぎて、人生初の衝撃の連続でした。20歳の娘が思いもよ