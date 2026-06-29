俳優鈴木福（22）が29日、自身のXを更新。亀梨和也（40）と元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）の結婚、妊娠発表を祝福した。鈴木は11年10月期に放送された日本テレビ系「妖怪人間ベム」で亀梨と共演して以来、10年以上の親交がある。Xでは、「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！亀梨さん！ご結婚おめでとうございます！！末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」と自身の名前をかけた