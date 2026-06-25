鉄板の上でジュワ〜っとソースが爆ぜるお好み焼きを、ヘラを使いながらハフハフと頬張る。そこにキンキンに冷えたビールでもあればもう最高だ。今回はそんな西日本が誇る“お好み焼き文化”を東京で最大限に楽しめる店々をご紹介。アイデア豊富でセンスが光る、まさに粉もんの王様【関西風】をご賞味あれ。ふわザクで、めちゃ旨いわ！心地よい接客と独特なフワトロ食感がたまらん関西風や！『お好み焼き居酒屋源亀（げんき）』＠