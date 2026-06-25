【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い NHK『おかあさんといっしょ』第11代歌のお兄さんで知られる歌手・俳優の横山だいすけが、旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に登場！大好きな温泉に大分ロケで2度も浸かることができ、「肌が若返っている感じがした」と明かした。 【TVer】横山だいすけ、大自然で童謡『故郷』をアカペラ歌唱！「歌声が変わらず優