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NHK『おかあさんといっしょ』第11代歌のお兄さんで知られる歌手・俳優の横山だいすけが、旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に登場！ 大好きな温泉に大分ロケで2度も浸かることができ、「肌が若返っている感じがした」と明かした。

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旅の始まりは、大分を代表する温泉地・湯布院の塚原温泉。標高1045メートルの⼭の中腹に湧く、約800年の歴史を持つ秘湯だ。泉質は強酸性で、その酸性度は日本で2番目に高いと言われ、肌に良いと評判で古くから湯治場として親しまれている。

野趣あふれる露天風呂に浸かった横山は、「家のお風呂とは全然違う自然を感じながら入る温泉、人生の喜びですよね！」と大喜び。強酸性にドキドキしていたが、「肌触りが柔らかくて気持ちいい！」とのことで、エメラルドグリーンの湯にしっかり浸かった。

宿泊地は、日本一の炭酸泉と言われている長湯温泉に佇む老舗旅館・大丸旅館。旅館内にも厳選かけ流しの温泉があるが、横山は近くにある珍しい泉質のラムネ温泉館へ。

ラムネ温泉館自慢の“ラムネ温泉”は炭酸濃度が高く、シュワシュワとあふれ出る泡に体中が包まれることから、その名で呼ばれるようになったのだそう。

温度は32度と低いが、実際に入ってみた横山いわく、「足先とか手の先からジワ～と温かくなってくる！」とのこと。貴重な湯に浸かれて横山は、「うわ～不思議！」「これは感動だわ～！ おんせん県すごいですね！」と嬉しそうだった。

スタジオで大分ロケを振り返る横山に、MCの松下奈緒は「もうツルッツルのツヤッツヤじゃないですか」と羨望のまなざし。横山がレギュラーメンバーの勝俣州和と、「本当にしっとりする」「一皮むける感じ」「肌が若返っている感じがした」「毛穴の中をキレイにしてくれる感じ」などと語ると、松下は何度も「行きたい！」とコメントした。

そんな横山の素敵な大分ロケ映像は、6月20日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。X上は、「だいすけお兄さん、変わらないねぇ」「だいすけさん肌がキレイすぎやしないか」「美しい景色、おいしそうなお料理の数々、癒しの名湯にだいすけお兄さんの歌声、旅に出たくなる～」といった声で大盛り上がりだった。

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