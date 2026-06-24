4月に体調不良のため、当面の間、休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀。そんな日村の近況が明らかになり、注目を集めている。

発端となったのは、6月22日の、北海道帯広市にあるホルモン焼き店『アダチホルモン』のInstagramの投稿。同店は《まさかの事件です 先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました》とつづり、日村が来店したことを報告したのだ。

「店の投稿によれば、6月中旬、日村さんと妻の神田愛花さんが店を訪れたそうで、スタッフと一緒に撮った写真をアップしました。さらに、《プライベートでのご来店だったのでご迷惑にならない程度に色紙とお写真を一緒に撮って頂きました》と記載し、2人が書いたサインも添えられていたのです」（スポーツ紙記者）

日村は帽子と眼鏡をかけており、店のスタッフに囲まれて、元気そうな姿を見せている。Instagramのコメント欄では、

《日村さん元気そうで何よりです》

《日村さんの体調心配していたので、外に出られてる姿拝見出来て嬉しいです!》

《日村さんの顔がみれて良かった》

など、日村夫婦の“ホルモン焼き”デートに安堵する声が聞かれていた。

コンビ、個人で多くのバラエティ番組に出演していた日村の休養発表は、衝撃を与えた。バナナマンのレギュラー番組は対応に追われたが、『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）にもその影響が見られた。

「旅人役の日村さんが地元の人に聞き込みし、各地の名産を食べながら食レポするのが恒例でした。休養後も、過去に収録した日村さんのロケ映像を流すことが多く、6月21日に放送された3時間スペシャルでも、過去の映像が使われていました」（芸能担当記者）

グルメ番組での日村は、特別な役割を務めていたという。

「日村さんは、老若男女問わず、地元の人に率先して話しかけ、またたく間に距離を縮め、名店の情報を引き出すのです。また、揚げ物や肉料理など、ボリュームのある料理でもペロリと平らげ、豪快かつ、わかりやすい食レポが視聴者からも好評でした。“人たらし”な日村さんの食レポが見られなくなり、惜しむ声もあがっています。今回、日村さんが訪れたホルモン焼き店は2月にオープンしたばかりですが、休養中もグルメにアンテナを張っていたようです」（同前）

神田は日村の休養発表後、自身のInstagramで《食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です》とつづっていた。夫婦で北海道まで足を運んで食したホルモン焼きは、格別だったことだろう。