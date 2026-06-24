レジャーなどで増えた出費をリセットするには？ここでは、夫のリストラで月収が10万円下がったことを機に家計を見直し、3年間で資産がプラス1000万円になったという元浪費家のつっつさん（39歳）に教えてもらいました。現在は夫の手取り「月36万円」を中心に、2人の子どもを育てながら年間200万円貯めているというつっつさんの、今日からマネしたいコツです。1：冷蔵庫リセットで「なんとなく買い」を減らすGWに外出が増える影響