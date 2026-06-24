7月4日、音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）が放送される。6月22日には、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」が決定し、参加アーティストが解禁されたが、そのメンバーをめぐって波紋が広がっている。

「人気企画の『シャッフルメドレー』は、STARTO ENTERTAINMENTに所属するメンバーをグループの垣根を超えてシャッフルし、他グループの曲を次々と披露していくという、同企画でしか見られないコラボパフォーマンスです。

2023年には、旧ジャニーズ事務所騒動によって一時なくなったものの、2025年から復活したばかりです」（テレビ局関係者）

今年で14年目を迎える同番組。今年のシャッフルメドレーには、NEWS、timelesz、中島健人、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Aぇ！group、King ＆ Princeが参加することが発表された。

しかし、その発表には違和感を覚えるファンが続出。Xには、

《けんてぃー気まずくないの》

《さすがにtimeleszとケンティは同じ曲歌わねぇよな！？》

など、timeleszと中島健人の関係性にヒヤヒヤする声が集まっていた。

timeleszの前身グループである『SexyZone』を、2024年3月をもって卒業した中島。新たにメンバーを加えた新生timeleszとなったグループとの共演に、ファンは反応せざるを得なかったようだ。

「中島さんが卒業した理由は、『国内外での活動を含む新たな挑戦に専念するため』というものでした。しかし、その後も事務所に残り、ソロとしてアイドルを続行したため、“グループではできなかったのか” と疑問の声があがりました。

一方で、勢いが増した菊池風磨さんの存在に危機感を覚えたという見方もあり、グループ内のパワーバランスも卒業の背景だと言われました」（芸能プロ関係者）

その後、SexyZoneはtimeleszと名前を変えて再始動。オーディションを経て5人のメンバーを追加し、いまや飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進が止まらない。

中島としては、古巣の活躍に複雑な心境もあるのではという見方もあるが、「生まれ変わった新たなグループについては、彼も理解をしているだろう」と前出の芸能プロ関係者が指摘する。

「オーディションをおこなうことについては、中島さんの卒業ライブの前に、3人のメンバーが説明したと明かしていました。さらに新生timeleszが始動したタイミングで、中島さんが『応援してるよ！全力で走ろう。共に！』とInstagram上でメッセージを送ったのです。

同グループに刺激を受けていることも明かしており、中島さんにとってtimeleszは戦友といった存在なのでしょう。今回の共演も、むしろ念願といえるものかもしれません」

シャッフルメドレーならではの、貴重なコラボとなりそうだ。