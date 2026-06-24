2020年国内男子ツアーで注目を集めた選手のスイングを、プロとの親交も厚い目澤秀憲コーチが解説！ 積極的なウエイトシフトでパワーを最大限に引き出す パワー伝達の効率を上げるにはステップ打ちがオススメ 星野選手は大型プレーヤーで体格もしっかりしていて、なおかつショートゲームがうまい。19年のトータルドライビングは14位とドライバーも安定して