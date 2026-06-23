東京・渋谷にある県の交流拠点「ターンテーブル」の2025年度の収支は、170万円余りの黒字でした。2026年度末での閉鎖が決まっていますが、営業は2026年12月末までということです。県の交流拠点「ターンテーブル」は、2013年東京・渋谷に開設されました。県によりますと、2025年度の総売り上げは、2024年度より約1500万円少ない約2億8700万円でしたが、経費の削減もあり、170万円余りの黒字となりました。