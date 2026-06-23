しまむら（さいたま市大宮区）が「超サプライズセール！！！」を、6月24日から期間限定で実施。同月23日に、前日祭が開催されます。【画像】ハッピーバッグ気になる…「超サプライズセール！！！」限定ノベルティーを見る！「超サプライズセール！！！」では、“コスパ最強”の数量限定「ハッピーバッグ」を販売。アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広い商品がお買い得となります。開催前日の同月23日午後6時、当日