しまむら（さいたま市大宮区）が「超サプライズセール！！！」を、6月24日から期間限定で実施。同月23日に、前日祭が開催されます。

【画像】ハッピーバッグ気になる…「超サプライズセール！！！」限定ノベルティーを見る！

「超サプライズセール！！！」では、“コスパ最強”の数量限定「ハッピーバッグ」を販売。アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広い商品がお買い得となります。

開催前日の同月23日午後6時、当日の午前10時、午後1時、午後4時からは「タイムジャック」セールを開催。タイムジャックセール限定の“超サプライズ特価”商品が登場します。

同月23日午後6時からのタイムジャックセールでは、220円（以下、税込み）でレディースTシャツ、ショーツ各種、メンズトランクス各種、バスマット各種、天然素材スリッパ各種などが登場。

330円で、レディース帽子各種、ハーフトップ各種、メンズインナー（2枚組）、ソックス各種（10足組）、ハンドタオルセット各種（10枚）などが販売されます。

さらに、550円でメンズブランドTシャツ各種、レディースシャツ、ショートパンツ、キッズキャラクター・ブランドパジャマ各種などがラインアップ。

ほかに、770円でキッズキャラクターTシャツ＋ハーフパンツセット各種、1100円で「ウタマロセット」、トイレットペーパー（24ロール）セット、ソフトパックティッシュ（30パック）セット、2200円でセンターラグ各種（約2畳用）などが用意されます。

「しまむらパークアプリ」会員証を提示の上、税込み5000円以上購入すると、タイムジャックセール限定のノベルティーを配布。同月24日午前10時からは「保冷剤付ランチ巾着」、午後1時からは「ハンディガン」、午後4時からは「ステンレスペットボトルホルダー」がもらえます。

SNS上では、「夏を乗り越えられるおしゃれな服、明日買いに行くぞ！」「たくさん買い物したくて楽しみ」「ワンピース欲しい」「子どもたちの夏服やサンダルを買いたいです」「チラシのタオル狙ってます」と、セールを楽しみにする声が多数上がっています。

