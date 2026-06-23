お笑いコンビ・マユリカが23日、都内にて行われたAI製品を開発・提供するアステリアの「アステリア AI新製品発表会」にゲストとして登場した。マユリカ○AIでマユリカのお悩みを解決?!同社が提供する「BAKUSOKU AI」は、最短3分で自由にアプリを作成できるということで、マユリカのお悩みをAIで解決することに。マユリカマユリカ・中谷は、「仕事の際に移動が多いので自分でこの電車に乗らないと、とかタクシーに乗らないと、とか