マユリカのラジオ『うなげろりん!!』のファンコミュニティをAIが勝手に命名...!? 架空のファンからのコメントに「すごいな(笑)」

マユリカのラジオ『うなげろりん!!』のファンコミュニティをAIが勝手に命名...!? 架空のファンからのコメントに「すごいな(笑)」