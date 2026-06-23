ロシアW杯日本代表の乾貴士がJ2磐田移籍サッカーJ2のジュビロ磐田は、J1ヴィッセル神戸から元日本代表MF乾貴士が完全移籍にて加入することを発表した。2018年ロシアワールドカップ（W杯）にも出場した技巧派MFの移籍に、ファンも驚きの声をあげている。23日の午前中、両クラブから発表された電撃移籍。乾は、磐田側へのリリースで「ジュビロ磐田が本来いるべき場所である『J1』の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成