ロシアW杯日本代表の乾貴士がJ2磐田移籍

サッカーJ2のジュビロ磐田は、J1ヴィッセル神戸から元日本代表MF乾貴士が完全移籍にて加入することを発表した。2018年ロシアワールドカップ（W杯）にも出場した技巧派MFの移籍に、ファンも驚きの声をあげている。

23日の午前中、両クラブから発表された電撃移籍。乾は、磐田側へのリリースで「ジュビロ磐田が本来いるべき場所である『J1』の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています！！」とコメントしている。

日本代表として18年W杯にも出場した乾は、ドイツ1部のフランクフルトやスペイン1部のエイバルでのプレーを経て、21年にC大阪でJリーグ復帰。清水を経て、昨オフに神戸に加入したが、百年構想リーグでは6試合の出場にとどまっていた。

北中米W杯中にもたらされた一報に、X上のファンからは「ついに来たか」「海外で培った経験値がチームを良くするきっかけと信じて応援します！」「やっぱりジュビロね」「ガチできた、完全移籍」「ジュビユニ着た乾選手楽しみ」「え!?完全!?」「本当にきたー」「8年前のワールドカップのような大活躍を」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）