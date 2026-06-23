[6.22 W杯J組第2節 アルゼンチン - オーストリア]アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが22日、北中米ワールドカップJ組第2節のオーストリア代表戦で先制点を決めてW杯通算17得点目とし、歴代最多得点記録を更新した。メッシは初戦でハットトリックと大活躍した一方、この試合では前半9分のPKを枠外に蹴る痛恨のミスがあった。それでも同38分、速攻でDFファクンド・メディナが左からマイナス方向に折り返すと、MFティアゴ・アル