メッシがW杯歴代最多ゴール記録を更新!! PK失敗から約30分後、通算17得点目となる先制弾
[6.22 W杯J組第2節 アルゼンチン - オーストリア]
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが22日、北中米ワールドカップJ組第2節のオーストリア代表戦で先制点を決めてW杯通算17得点目とし、歴代最多得点記録を更新した。
メッシは初戦でハットトリックと大活躍した一方、この試合では前半9分のPKを枠外に蹴る痛恨のミスがあった。それでも同38分、速攻でDFファクンド・メディナが左からマイナス方向に折り返すと、MFティアゴ・アルマダがスルーしたボールに走り込んだのはメッシ。ペナルティエリア内中央から左足ダイレクトシュートをゴール左に流し込んで先制点を奪った。
前節終了時点で元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代最多得点記録に並んでいたなか、これで通算17得点として記録を更新。メッシがW杯通算28試合目で新たな金字塔を打ち立てた。
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが22日、北中米ワールドカップJ組第2節のオーストリア代表戦で先制点を決めてW杯通算17得点目とし、歴代最多得点記録を更新した。
メッシは初戦でハットトリックと大活躍した一方、この試合では前半9分のPKを枠外に蹴る痛恨のミスがあった。それでも同38分、速攻でDFファクンド・メディナが左からマイナス方向に折り返すと、MFティアゴ・アルマダがスルーしたボールに走り込んだのはメッシ。ペナルティエリア内中央から左足ダイレクトシュートをゴール左に流し込んで先制点を奪った。
前節終了時点で元ドイツ代表FWのミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代最多得点記録に並んでいたなか、これで通算17得点として記録を更新。メッシがW杯通算28試合目で新たな金字塔を打ち立てた。
メッシがPK失敗— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
ワールドカップ歴代通算得点記録更新はお預け
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アルゼンチン×オーストリア
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