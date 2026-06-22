日本がラウンド・オブ32で対戦する可能性があるモロッコ代表で、ひと際大きな存在感を放っているのが18歳のMFアユブ・ブアディだ。フランスＵ-21代表でプレーしていた逸材は、大会直前にモロッコ代表入りを決断。初招集ながらＷ杯初戦のブラジル戦（１−１）で先発に抜擢されると、デュエル勝利９回、ドリブル成功３回を記録するなど攻守両面で圧巻のパフォーマンスを披露した。続くスコットランド戦（１−０）でもフル出場