あわただしくなりがちな朝。早起きや新しい習慣を取り入れて時間をつくるのもなかなか大変です。夫とふたり暮らしのESSEonlineライター・小林ユリさんは、「朝にやることを見直したら、時間にも心にも余裕が生まれた」と語ります。小林さんが「やめてよかった」と感じている朝の習慣について、詳しくレポートします。1：朝食の献立を考える以前は毎朝、冷蔵庫をあけながら「今日はなにを食べよう」と考えていました。パンにするか