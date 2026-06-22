柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、アジア最大級のストリーミングアワードで作品賞と主演女優賞にノミネート。芸能界の光と影を描いた話題作について、柴咲は「これまであまり表に出ることのなかった部分にも光を当てた作品」と語り、その反響への思いを明かした。藤野良太氏、柴咲コウ =オフィシャル提供○ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が「グローバルOTTアワード2026」で作品賞および主