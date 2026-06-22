ＯｒｃｈｅｓｔｒａＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｐ] が6月22日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年12月期の期末一括配当を従来計画の13円→30円(前期は12円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2016年9月の東京証券取引所上場以来、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、事業成長に向けた投資とのバランスを図りながら、継続的かつ安定的な株主還元を実