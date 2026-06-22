Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6533> [東証Ｐ] が6月22日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年12月期の期末一括配当を従来計画の13円→30円(前期は12円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2016年9月の東京証券取引所上場以来、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、事業成長に向けた投資とのバランスを図りながら、継続的かつ安定的な株主還元を実施してまいりました。また、毎期増配を継続してきた実績を踏まえ、今後も累進配当を基本方針として、株主の皆様への利益還元のさらなる充実に努めてまいります。このたび、株主の皆様への日頃のご支援に感謝の意を表するため、2026年12月期末配当予想における普通配当の増配と、東京証券取引所上場10周年を迎えるに際しての記念配当を実施することといたしました。なお、本件は、2027年３月開催予定の定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。