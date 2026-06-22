Jリーグは22日、2026−27シーズンのリーグカップ戦の大会名称が変更されることを発表した。Jリーグは2026−27シーズンのリーグカップ戦のタイトルパートナー契約を、これまでに引き続き、ヤマザキビスケット株式会社と締結することを決定したと発表。なお、同社とのリーグカップ戦タイトルパートナー契約は1992年の第1回大会から34回連続となった。そうしたなか、シーズン移行という変革期であるこのタイミングでリーグカッ