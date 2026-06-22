楽天モバイルは19日、公衆Wi-Fiサービス「楽天モバイルWiFiスポット」の提供を順次開始すると発表した。WiFiスポット経由のデータ通信は月々のデータ利用量に含まれない。

「楽天モバイルWiFiスポット」は、「Rakuten最強プラン／Rakuten最強U-NEXT／Rakuten最強プラン（データタイプ）」や、法人向けの「音声＋データプラン／データ専用プラン」のユーザー向けに提供される公衆Wi-Fiサービス。

都市部の商業施設といった、混雑しやすいエリアで順次提供を開始する。サービス発表時の提供スポットは、群馬県・千葉県・東京都・神奈川県の一部商業施設。イオンモールやアトレが設置スポットとなっている。

楽天モバイルWiFiスポット 提供スポット一覧（6月19日時点） 都道府県 スポット 群馬 イオンモール太田 千葉 アトレ新浦安 千葉 イオンモール木更津 千葉 イオンモール幕張新都心 A 棟 千葉 イオンモール幕張新都心 B 棟 千葉 イオンモール幕張新都心 C 棟 千葉 イオンモール幕張新都心 E 棟 東京 アトレ吉祥寺 東京 アトレ大井町 東京 イオンモールむさし村山 神奈川 アトレ川崎

具体的な提供エリアは公式サイトのサポートページで確認できる。今後の提供エリアは、利用状況やニーズを踏まえて検討する方針。