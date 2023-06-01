面接で職場のネガティブな実態をあらかじめ教えてくれるのは親切かもしれないが、想像を超えるレベルだとさすがに引いてしまう。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（倉庫内の軽作業）は、今年はじめにある会社の面接を受けた際、担当者からありえない確認をされたという。（文：篠原みつき）「大丈夫です」と返答、そのまま入社したものの…面接で聞かれたのは、こんな事だった。「『怒号が飛び交いますが、大丈夫ですか？』と言われ