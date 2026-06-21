今大会初スタメンで攻守に奮闘…手応え感じた板倉滉「なんとしても結果を出さないとと思った」
[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]
今大会初スタメンで勝利に貢献した。日本代表のキャプテンDF板倉滉(アヤックス)は「非常に高い緊張感と、もちろん不安もあった。自分にとってこのワールドカップでは初スタメンだったので、なんとしても結果を出さないとというのもあった」と振り返った。
3バックの中央で守備を統率しただけなく、攻撃でチャンスも作った。前半31分には相手のフィードを奪い、そのまま前進。縦パスをFW上田綺世につけてチーム2点目を演出した。「もう綺世が一人で解決してくれた」と感謝を述べつつも、その手応えには胸を張る。
「奪ったあとで逆に自分たちがやられたら嫌なことを相手にしていきたいと思っていた。奪ったあと、あそこを見られるか見れないかというところで、チャンスを作れるか作れないか。そこにも関わってくる。そこはよかった」
それは活躍したいという欲ではなくチームのためだ。「自分がいいプレーをしたいかなんてまったく考えていなくて。最後に終わったときに勝ち点3を取れるか取れないか、そこがすべて」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)
今大会初スタメンで勝利に貢献した。日本代表のキャプテンDF板倉滉(アヤックス)は「非常に高い緊張感と、もちろん不安もあった。自分にとってこのワールドカップでは初スタメンだったので、なんとしても結果を出さないとというのもあった」と振り返った。
3バックの中央で守備を統率しただけなく、攻撃でチャンスも作った。前半31分には相手のフィードを奪い、そのまま前進。縦パスをFW上田綺世につけてチーム2点目を演出した。「もう綺世が一人で解決してくれた」と感謝を述べつつも、その手応えには胸を張る。
それは活躍したいという欲ではなくチームのためだ。「自分がいいプレーをしたいかなんてまったく考えていなくて。最後に終わったときに勝ち点3を取れるか取れないか、そこがすべて」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)