【写真】松田元太がアロハシャツでキュートな笑顔！表情豊かなショットを大放出 Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、松田がCMキャラクターを務める“忍者めし”の撮影オフショットを大放出した。 ■松田元太が忍者に変身！ 松田は自身のInstagramで、「PR」「UHA味覚糖」とハッシュタグを添えて計18点の写真を公開した。 1枚目は鮮やかな紫色のジャケットにフードをすっぽりとかぶり、刀を斜め